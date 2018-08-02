Yunusemreli minikler yaz okulunu çok sevdi

Yunusemre Belediyesi’nin Kaynak ve Uncubozköy Mahallesinde hizmet veren gündüz bakımevleri yaz okulları kapsamında 150 anaokulu öğrencisini geleceğe hazırlıyor. Minik öğrencilerin gelişimine katkı sunan yaz okulları öğrencilerin hem iletişimlerini artırıyor hem de öğrenme becerilerini geliştirerek onların günlük hayatlarında kullanabilecekler beceriler kazandırıyor. Miniklerin geleceğini hazırlamak için yoğun bir çaba içerisinde yer aldıklarını anlatan Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi Eğitim Koordinatörü Özlem Köroğlu, anaokulu öğrencilerinin gelişiminde Yunusemre Belediyesi’nin büyük katkıları olduğunu ifade etti. Köroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesinin bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Velilerimizin de bize söyledikleri bu çalışmalardan gayet memnunlar. Sosyal belediyecilik çalışmalarında yaptıkları çalışmalar takdire şayan” diye konuştu.

Yaz okulları kapsamında pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi Başöğretmeni Büşra Yiğit ise düzenlenen etkinliklerle çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini aktardı. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yiğit, “3 yıldır miniklerimizin eğitimine katkı sunmaktayım. Biz bütün gelişimsel özelliklerini geliştirmek için çeşitli eğitim metotlarını uygulayarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Hobi eğlenceleri ile çocuklarımızın eğitimine katkı sunuyoruz. Bahçe oyunları yaptığımızda çocuklarımız daha fazla zevk alıyorlar” dedi. Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Gündüz Bakımevi öğretmeni Nazife Laçin de miniklerin yaz okulları kapsamında çocukların becerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.