Yunusemreli miniklerden yıl sonu gösterisi

Yunusemre Özel Anaokulu Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yıl sonu etkinliği düzenledi. Salonun hınca hınç dolduğu etkinliği Yunusemre MAYEB A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürler, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak da izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla gecede minikler hazırladıkları sahne şovlarıyla kendilerine hayran bıraktı. Öğrenciler, anneler günü öncesi hazırladıkları sürprizle de annelerini duygulandırdı. Anaokulu öğrencileri ‘annem’ şarkısını seslendirirken; performansları yoğun alkış aldı. Önümüzdeki yıl 1. sınıfa başlayacak miniklere de mezuniyet belgeleri Mustafa Gürler, Ozan Otçuoğlu ve Ahmet Sak tarafından verildi.

Gecede konuşan Anaokulu Müdürü Dilek Öter, “’Ağaç yaşken eğilir’ atasözünde de vurgulandığı gibi erken yaşta verilen doğru, bilinçli eğitimin bireylerin hayata hazırlanmasındaki rolü çok büyük. Bizler de bu bilinçle okul öncesi dönemde verdiğimiz eğitimle hayata pozitif bakabilen, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmek için özveriyle çalışıyoruz. Bu konuda bize önderlik eden Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tören sonunda anaokulunun öğretmen ve çalışanlarına çiçek verilirken; veliler, sınıf öğretmenleri ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.