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17 Mayıs 2018 12:32

Yunusemreli sporcu Afyonkarahisar’dan dereceyle döndü

Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı Sporcusu İlhan Şafak Yalçınkaya, bu yıl 5’incisi düzenlenen İscehisar Kaymakamlık Satranç Turnuvası’nda ikinci oldu.

Yunusemreli sporcu Afyonkarahisar’dan dereceyle döndü

17 Mayıs 2018 12:32


Yunusemre Belediyespor, sporun birçok branşında başarılı dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Belediyespor, satranç sporcusu İlhan Şafak Yalçınkaya, Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi 5. Geleneksel Kaymakamlık Satranç Turnuvası’na damgasını vurarak turnuvada ikincilik elde etti. Genç sporcuyu ve satranç hocası Hasan Alevnur’u kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi. Alkan, “Satranç, çocuklarımızın zihinsel gelişimine önemli bir katkı sağlayan bir düşünce sporu. Bünyemizde bulunan satranç takımında da başarılı sporcularımız var. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin önderliğinde tüm branşlarımızda başarılı dereceler elde ediyoruz. Bu vesile ile sporcumuzu ve antrenörümüzü bir kez daha kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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