Yunusemre’nin 2 mahallesi Şehzadeler ilçesine bağlandı

2014 yılında kabul edilen Büyükşehir Yasası ile birlikte köyden mahalleye dönüşen ve idari yönden Yunusemre ilçesine bağlı olan Gökbel ve Kaleköy mahallesinin sakinleri, toprak çoğunluğunun Şehzadeler ilçesinde kalması sebebiyle yaşadıkları idari sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla Şehzadeler ilçesine bağlanma talebinde bulundu. Yapılan başvurular sonucu Şehzadeler Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda 23 Haziran’da yayınlanan kararnameyle Gökbel ve Kaleköy mahalleleri resmen Şehzadeler ilçesine bağlandı. Yapılan son değişiklik ile birlikte Yunusemre ilçesi 89 mahalleden 87’ye düşerken, Şehzadeler’de 65 olan mahalle sayısı 67’ye çıkmış oldu. Yapılan çalışma ile her iki mahallenin büyük bir sorunun çözüme kavuştuğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehrimizin 2014 yılında büyükşehir olması ile birlikte bilindiği gibi merkezde Şehzadeler ve Yunusemre olarak iki ilçe kuruldu. Yerel seçimlerin hemen ardından resmen oluşan iki ilçede çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Ancak Gökbel ve Kaleköy mahallelerimizin tapulu arazilerinin büyük bir kısmı Şehzadeler ilçe sınırları içerisinde olduğundan ve idari olarak Yunusemre ilçesine bağlı olmaları nedeni ile her iki mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız resmi işlemler açısından büyük sorunlar yaşıyordu. Mahalle halkımızın talebi ile iki mahallemizin idari yönden de Şehzadeler ilçesine bağlanması noktasında gerekli çalışmaları hızla başlatmıştık. Bu konuda 2016 yılında meclisimizden bir karar almıştık ve bu kararı İçişleri Bakanlığına göndermiştik. Yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından 23 Haziran tarihinde resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile bu iki mahallemizin ilçemiz sınırlarına dâhil edilmesi resmen kabul edilmiş oldu. Bu yapılan son değişiklik ile birlikte Şehzadeler ilçemizin mahalle sayısı 65’ten 67’ye çıkmış oldu. Artık vatandaşlarımız hem köy yerleşik alanları hemde kendi arazileri ile ilgili tüm işlemlerini Şehzadeler ilçesinden rahatlıkla yaptırabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Gökbel ve Kaleköy mahallelerimizin muhtarları ile de bir araya gelerek yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu kararın her iki mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.