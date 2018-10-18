Yunusemre'nin 2019 bütçesi meclisten geçti

Yunusemre Belediye Meclisi'nde, 2019 mali yılı bütçesi onaylandı. 187 milyon 310 bin TL olarak belirlenen bütçede en büyük pay yaklaşık 48 milyon TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı.

Yunusemre Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı 3. oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 3 madde görüşülürken ana gündem maddesi performans programı ve 2019-2021 yılı hazırlık bütçesiydi. Yapılan oylamada hazırlık bütçesi 187 milyon 310 bin TL olarak AK Parti ve MHP'nin kabul, CHP'nin çekimser oy kullanmasıyla oy çokluğuyla meclisten geçti. Performans programı ise MHP'nin çekimser, CHP'nin ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama sonrası söz alan Belediye Başkanı Çerçi, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Yeni bir belediyeyiz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı halk takdir edecek. Seçimler en büyük arenadır. Bunun kararını halk verecek. 100-120 yıllık belediyeler gelip bize danışıyorsa, örnek alıyorsa, bu işi nasıl yaptınız diyorsa Yunusemre Belediyesi meclisiyle, müdürleriyle, çalışanlarıyla çok büyük işler başardık demektir. Elbette yüzde yüz memnuniyet diye bir şey yok. Ama amacımız toplumun büyük bir kısmını memnun etmek. Yaşanan sorunları en aza indirmektir” diye konuştu.

Başkan Çerçi, toplantı sonrasında meclis üyelerini bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre etkinliklerine davet etti. Kasım ayı meclis toplantısının 6 Kasım Salı Günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.