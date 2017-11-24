Yunusemre’nin hizmetleri takdir topluyor

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplu konut projeleri, Kentsel Dönüşüm projelerini hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de beğeni topluyor. Yunusemre Belediyesi’nin özellikle evde bakım hizmetlerinden yararlanan yaşlı ve hasta vatandaşlar hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan Azime Fabaner, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz evimize gelerek temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederim” derken, Cemil Bozkurt da, “Yunusemre Belediye Başkanımıza başvuruda bulundum. Onlarda beni kırmadılar. Ekipler gelerek bizlerin evini temizlediler. Yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyesi sayesinde mağduriyetlerinin ortadan kalktığını kaydeden Cennet Çay isimli vatandaş, “Belediye Başkanımız olmasa bizler çok mağdur olurduk. Belediyemiz sayesinde evde bakım hizmetlerinden faydalanabiliyorum. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullanırken, rahatsızlığı nedeniyle ev işlerini yapamayan Emine Artan da şunları söyledi: “Çeşitli hastalıklarımdan dolayı evimin işini yapamıyordum. Bu yüzden belediyeye başvurdum. Sağ olsunlar ekiplerimiz her ay gelerek temizliğini yapıyorlar. Yapılan çalışmalardan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim.”

Güngör Töker isimli vatandaş, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’yi çok seviyorum. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunum. Teşekkür etmek için belediyemize geldim” diyerek duygularını dile getirirken Halit Dubaz da, “Akmescit Mahallesi sakinleriyiz. Babam ve annem hasta, biz de yaşlı olduğumuz için yardımcı olamıyorduk. Komşularımızdan Yunusemre Belediyesinin Evde Bakım Hizmeti verdiğini duyduk. Belediyemize gittik müracaat ettik. Allah bin kere razı olsun” dedi.

Belediyenin yakın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Küçükkara, “Belediyemize geldim. Benimle çok iyi ilgilendiler. Ben doğma büyüme Manisalıyım. Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuşurken, Nazife Ergene de, “Yüzde 90 görme kaybım var. Evimin işlerini yapamıyordum. Başkanımıza yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yalnız yaşayan Şengül Şeker, “81 yaşındayım kimsem yok. Hastalıklarım var. Bana Yunusemre Belediyesi sahip çıktı. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Belediyemizden Allah razı olsun” derken, Ali Rıza Hasboyacı da şunları söyledi: ”Bizler yaşlıyız. Bir iş yapamıyoruz. Allah belediyemizden razı olsun. Çok memnunuz.”