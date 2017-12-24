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24 Aralık 2017 13:46

Yunusemre’ye yeni sosyal tesis

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre’ye yeni sosyal tesis

24 Aralık 2017 13:46

Mehmet Çerçi, ilçeye yapılacak yeni hanımlar lokali inşaatında incelemelerde bulundu.


Tevfikiye Mahallesi’nde yapımına başlanan hanım lokali ve gündüz bakım evinde çalışmalar sürüyor. 12 derslik, 1 yemekhane, 1 spor salonu, 5 atölye ve çocuk bakım alanın yer alacağı projeyi yerinde inceleyen Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisinde Başkan Çerçi’ye MAYEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürler eşlik etti. İlçede büyük talep gören hanım lokallerine bir yenisini eklemeye hazırlandıklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Bu anlamda güzel projeler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hanım lokallerimizde bu projelerin başında geliyor. Hanımlarımız burada bir yandan hünerlerini geliştiriyor bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yine çocuk gündüz bakım evlerimizde de okul öncesi çocuklarınıza eğitim veriyoruz. Hanım lokallerimize, meslek kurslarımıza ve çocuk bakım evlerimize ilgi oldukça yoğun. Buradan hareketle yeni bir sosyal tesisimizi daha ilçemize kazandıracağız. Tevfikiye Mahallemizde yapımına başlamam tesisimizin yapımı devam ediyor. Amacımız en kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine açmak” diye konuştu.




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