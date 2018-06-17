Yunuskent 2. etap başvuruları başlıyor

etabında başvurular 18 Haziran Pazartesi Günü başlıyor. 6 Temmuz Cuma Günü mesai bitimine kadar devam edecek başvurular için Yunusemre Belediyesi bahçesinde stantlar kurulacak.

Yunusemre Belediyesi’nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabı için başvurular 18 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 6 Temmuz Cuma Günü’ne kadar devam edecek başvurular için Yunusemre Belediyesi bahçesinde stantlar kurulacak. Bin 500 konutun yer aldığı 2. etapta bin 62 adet 3+1, 438 2+1 daire bulunuyor. Vatandaşlar müracaat ederken 2+1 daireler için bin TL, 3+1 daireler için 2 bin TL başvuru bedelini Türkiye Halk Bankası şubesine yatırması gerekiyor. Konutlar dar gelirli ve sosyal konutlar, emekli, engelli, şehit yakınları ve gazilere olmak üzere TOKİ’den daha önce hiç konut hakkı kullanmayan vatandaşlara yönelik olacak. Vatandaşlar 444 62 09 çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulacak stantları ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilir.

Başvuru şartları

Kuraya katılmak isteyen vatandaşların 1 yıldır Şehzadeler ve Yunusemre İlçesinde ikamet etmesi gerekiyor. Diğer başvuru şartları ise şöyle: Aylık hane gelirinin 4 bin 500 TL olması, başvuruda bulunacak kişinin kendisi, eşi, velayeti altındaki çocukları üzerinde Türkiye’nin herhangi bir yerinde konut bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut hakkı kullanmamış olması. 3+1 konut başvurusu için 18 yaşını, 2+1 konut başvurusu için 25 yaşını doldurmuş olması.

İki kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.