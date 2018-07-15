Yunuskent 2. etap hak sahipleri belirleniyor

etabında kuralar çekiliyor. Yaklaşık 9 bin vatandaşın başvurduğu projede 16 Temmuz Pazartesi günü 3+1, 17 Temmuz Salı günü 2+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.

Manisa’nın konut sorununa neşter vuracak olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında hak sahipleri belirleniyor. 16-17 Temmuz tarihlerinde hak sahipliği kuralarını çekeceklerini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ev sahibi olabilmek için başvuran tüm vatandaşları kura çekimine davet etti. Belediye Başkanı Çerçi, bin 101 konuttan oluşan ilk etapta da konutların teslim sürecinin de 16 Temmuz Pazartesi itibari ile başlayacağını duyurdu. 16 Temmuz Pazartesi günü bin 62 adet 3+1, 17 Temmuz Salı günü ise 438 adet 2+1 konutun kura çekiminin yapılacağını ifade eden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ev sahibi olmak amacıyla vatandaşlarımızın başvurduğu Yunuskent 2. etapta beklenen gün geldi. Hak sahiplerimizi belirliyoruz. Konut sayısının fazla olması dolayısıyla kuramızı 2 güne böldük. 16 Temmuz Pazartesi günü 3+1, 17 Temmuz Salı günü ise 2+1 konutlarımızın kuralarını saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda çekeceğiz. Yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibini belirleyeceğiz. Başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız 23 Temmuz Pazartesi itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerinden paralarını geri alabilecekler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kura çekilişinin yanı sıra bin 101 konuttan oluşan ilk etap konutlarının da 16 Temmuz Pazartesi itibariyle teslim sürecinin başlayacağını aktaran Belediye Başkanı Çerçi, bölgede artık yaşamın başlayacağını kaydetti. Başkan Mehmet Çerçi, ilk etap hak sahiplerinin tamamına evlerini bir aylık süre içinde 17 Ağustos tarihine kadar teslim edeceklerini dile getirerek şunları söyledi: “Bilindiği üzere 9 Haziran Cumartesi günü törenle ilk etabımızın teslim sürecini başlatmıştık. Süreç kapsamında site yönetimi oluşturularak gerekli kontroller ve devralma işlemleri yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde iş yerlerimizi sahiplerine teslim ettik. Şimdi ise sıra hak sahiplerine konutlarını teslim etmede. Konut teslim süreci 16 Temmuz Pazartesi başlayıp 17 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her gün yaklaşık 50 hak sahibi evlerini teslim alacak. Hak sahiplerine evlerini ne zaman teslim edileceği tebliğ edildi.Konut sahiplerine şahsen teslim yapılacak. Hak sahiplerimiz kendilerine belirtilen teslim gününde yanlarında kimlik kartı ve sözleşmelerin kendilerinde kalan suretini getirmek zorunda. Şahsen başvuramayanların yerine teslim almak için geleceklerin de yanlarında noter tasdikli vekaletname getirmeleri gerekiyor. Konut sahipleri önce Halk Bankası Mesir Şubesi’ne, ardından C2-1 blok kapıcı dairesindeki Akgedik Emlak Yönetim Bürosuna başvuracak. En son aşamada da şantiye alanında EMAY Müşavirlik yetkilileri ile konutlarında tespit formu ve teslim formu imzalamak sureti ile konutları ve anahtarları kendisine teslim edilecek. Belirlenen gün öncesinde ve sonrasında işlem yapma imkanı yok. Belirlenen günde gelemeyen hak sahiplerinin konut teslimi Eylül ayı içerisinde yapılacak. Hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

İlk etap projesi

119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam bin 101 konut, 39 işyeri, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunuyor.

2. etap projesinde

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.