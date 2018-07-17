Yunuskent 2. etapta 2+1 konutların kuraları çekildi

etabında 2+1 konutların da kuraları çekildi.

Manisa’da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2. etabında 438 adet 2+1 konut için hak sahipliği kuraları çekildi. Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla hayata geçirdiği projenin ikinci etabında 2+1 evler için 3 bin 558 vatandaş başvurdu. Tören öncesi Şehzadeler Mehteran Takımı konser verirken; Spor salonunun dışına da ekran kurularak salona giremeyen vatandaşların kurayı takip etmesi sağlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptı. Başkan Çerçi konuşmasında, "Dün 5 bini aşkın vatandaşımız konut heyecanı yaşadı. Şimdi de 2+1 konutların hak sahiplerini belirleyeceğiz. Akgedik’te yepyeni bir şehir kuruluyor. TOKİ’ye ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümüz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a. Yunuskent’te hedefimiz 5.500 konut. 5 yıl içerisinde bunu tamamlayacağız. 5 bin Konutluk Gürle OSB Kent Projemizde de süreç devam ediyor. İşçi kardeşlerimizin de ev sahibi olmasına vesile olacağız. Meslek odalarımızın en büyük isteklerinden olan orta ölçekli sanayi projemiz de hız kazandı. Yunusemre hızla göç alıyor. İlçemizde yaşayan vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor, mutlu yaşaması için mesai harcıyoruz. Şehrimizin 64 noktasında şantiyemiz var. Bir yandan da kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar kazma vurmayı hedefliyoruz. Ev çıkan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanlar da üzülmesin. Sırada diğer etaplarımız var. Onları da ev sahibi yapacağız" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi’nin 4 yıla büyük hizmetler sığdırdığını kaydeden Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şehirleri şehir yapan en önemli unsurlardan biri mimari. Yunusemre de bu sorunu yaşayan bir ilçemiz. Buna rağmen belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmasıyla geçmişten gelen sorunların çözümü için büyük mesafe kat etti. Bu, vatandaşımızı olumlu anlamda çok etkileyecek. Başkanımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum"

Törene katılan protokol üyeleri ve Eşi Melek Çerçi ile birlikte sahneye çıkan Başkan Çerçi, ev sahibi olabilmek için başvuran ve kuraya tabi olmadan doğrudan hak sahibi sayılan 4 vazife malulü ve şehit yakını ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manisa 3. Noter Vekili Emine Çalışkan ve Seval Özkent huzurunda yapılan kurada ilk olarak engelli kategorisinden başvuran 188 engelli vatandaş için kura çekimi yapıldı. Bu gruptan ilk kurayı Kaymakam Ahmet Erdoğdu çekerken ilk çıkan isim Hasan İlter oldu. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini 23 Temmuz Pazartesi günü itibari ile Türkiye Halk Bankası şubelerinden çekebilecek.

119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam bin 101 konut, 39 işyeri, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunuyor.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, TOKİ Uzmanı Eray Hatipoğlu, TOKİ Konut Kredileri Daire Başkanlığı görevlileri Enes Dönmez, Özgür Murat Demir, Mahmut Işıner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Şehzadeler Belediye Başkanvekili İsmail Önal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.