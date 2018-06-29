Yunuskent 2. etapta başvuru sayısı 5 bine ulaştı

etabında çalışmalar hızla devam ederken, 2 hafta önce başlayan başvurularda sayı 5 bine ulaştı. Konutlar için başvuru süresi, 6 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Yunusemre Belediyesinin 5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular devam ediyor. 18 Haziran Pazartesi günü başlayan başvurularda sayı 5 bine ulaştı. 6 Temmuz Cuma günü mesai bitimi itibariyle sona erecek başvurularda sayının 8 bini aşmasını beklediklerini ifade eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, bu sürecin akabinde hak sahiplerini kura ile belirleyeceklerini duyurdu.

Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2. etabımızın çalışmaları sürüyor. 2 kısım halinde ihale edilen projenin ilk kısmı yüzde 27, 2. kısmı ise yüzde 13 oranında yapıldı. Bu konuda teknik ekibimiz yoğun ve özverili bir çalışma yürütüyor. Konutlar için müracaatlarımız 18 Haziran Pazartesi günü başladı bilindiği gibi. Bugün itibariyle başvuru sayımız 5 bine ulaştı. Başvurular 6 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuruların 8 binleri bulacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımız Halk Bankası şubelerinden 2+1 için bin TL, 3+1 için 2 bin TL ödeyerek başvurabilirler. Başvuru sürecinin ardından 16 ya da 17 Temmuz’da hak sahipliği belirleme kurasını yapacağız. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız 23 Temmuz Pazartesi itibariyle yatırdıkları paraları geri alabilecekler” diye konuştu.