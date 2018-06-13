Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 12:03

Yunuskent 2. etapta başvurular 18 Haziran’da başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2.

Yunuskent 2. etapta başvurular 18 Haziran’da başlıyor

13 Haziran 2018 12:03

etabı için başvurular 18 Haziran Pazartesi günü başlıyor.


Yunusemre Belediyesi’nin evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla uygulamaya koyduğu 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunukent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular 18 Haziran Pazartesi Günü başlıyor. 6 Temmuz Cuma Günü mesai bitimine kadar devam edecek başvurular için Yunusemre Belediyesi’nde stantlar kurulacak.


Bin 500 konutun yer aldığı 2. etapta bin 62 adet 3+1, 438 2+1 daire bulunuyor. Vatandaşlar müracaat ederken 2+1 daireler için 1000, 3+1 daireler için 2 bin TL başvuru bedelini Türkiye Halk Bankası şubesine yatırması gerekiyor. Konutlar dar gelirli ve sosyal konutlar, emekli, engelli, şehit yakınları ve gazilere olmak üzere TOKİ’den daha önce hiç konut hakkı kullanmayan vatandaşlara yönelik olacak. Alt gelir grubu uygulamalarında (2+1) yüzde 5 (22 konut), en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara ayrılırken; kendi kontenjanlarında kuraya tabi olacak. Konut çıkmayan engelli vatandaşlar diğer kategoriye başvurmuş sayılarak kuraya tabi tutulacak.


Emekli vatandaşlar için 2+1 konutlar için yüzde 25 (110 konut) ayrıldı. Şehit yakınları ise sayı olmaksızın öncelikli kuraya girecek. Diğer vatandaşlar ise başvuru sayısına göre kuraya tabi tutulacak. Bin 62 adet 3+1 konutta şehit yakınları yine öncelikli olacak. 3+1 konutta yüzde 5 (53 konut) en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara ayrılırken; diğer konutlar ise başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar arasında belirlenecek. Vatandaşlar 444 62 09 çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulacak stantları ziyaret ederek detaylı bilgi sahibi olabilir.



Başvuru şartları


Kuraya katılmak isteyen vatandaşların 1 yıldır Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor. Diğer başvuru şartları ise şöyle: Aylık hane gelirinin 4 bin 500 TL olması, başvuruda bulunacak kişinin kendisi, eşi, velayeti altındaki çocukları üzerinde Türkiye’nin herhangi bir yerinde konut bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut hakkı kullanmamış olması. 3+1 konut başvurusu için 18 yaşını, 2+1 konut başvurusu için 25 yaşını doldurmuş olması.


2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç