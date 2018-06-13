Yunuskent 2. etapta başvurular 18 Haziran’da başlıyor

etabı için başvurular 18 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Yunusemre Belediyesi’nin evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla uygulamaya koyduğu 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunukent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular 18 Haziran Pazartesi Günü başlıyor. 6 Temmuz Cuma Günü mesai bitimine kadar devam edecek başvurular için Yunusemre Belediyesi’nde stantlar kurulacak.

Bin 500 konutun yer aldığı 2. etapta bin 62 adet 3+1, 438 2+1 daire bulunuyor. Vatandaşlar müracaat ederken 2+1 daireler için 1000, 3+1 daireler için 2 bin TL başvuru bedelini Türkiye Halk Bankası şubesine yatırması gerekiyor. Konutlar dar gelirli ve sosyal konutlar, emekli, engelli, şehit yakınları ve gazilere olmak üzere TOKİ’den daha önce hiç konut hakkı kullanmayan vatandaşlara yönelik olacak. Alt gelir grubu uygulamalarında (2+1) yüzde 5 (22 konut), en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara ayrılırken; kendi kontenjanlarında kuraya tabi olacak. Konut çıkmayan engelli vatandaşlar diğer kategoriye başvurmuş sayılarak kuraya tabi tutulacak.

Emekli vatandaşlar için 2+1 konutlar için yüzde 25 (110 konut) ayrıldı. Şehit yakınları ise sayı olmaksızın öncelikli kuraya girecek. Diğer vatandaşlar ise başvuru sayısına göre kuraya tabi tutulacak. Bin 62 adet 3+1 konutta şehit yakınları yine öncelikli olacak. 3+1 konutta yüzde 5 (53 konut) en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara ayrılırken; diğer konutlar ise başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar arasında belirlenecek. Vatandaşlar 444 62 09 çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulacak stantları ziyaret ederek detaylı bilgi sahibi olabilir.

Başvuru şartları

Kuraya katılmak isteyen vatandaşların 1 yıldır Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor. Diğer başvuru şartları ise şöyle: Aylık hane gelirinin 4 bin 500 TL olması, başvuruda bulunacak kişinin kendisi, eşi, velayeti altındaki çocukları üzerinde Türkiye’nin herhangi bir yerinde konut bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut hakkı kullanmamış olması. 3+1 konut başvurusu için 18 yaşını, 2+1 konut başvurusu için 25 yaşını doldurmuş olması.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.