Yunuskent 2. etapta başvurular başladı

etabı için başvurular başladı.

Yunusemre Belediyesi’nin evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla uygulamaya koyduğu 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular başladı. 6 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek başvurular için Yunusemre Belediyesi’nde stantlar kuruldu. Başvurunun ilk gününde stantları ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarla sohbet edip özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük toplu konut projelerinden birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 500 konuttan oluşan 2. Etabımızın başvurularını almaya başladık. Başvurularımız 6 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular ilk günden çok yoğun. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamamak için başvurularını son güne bırakmasın. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız belediyemiz bahçesinde kurulan stantları ziyaret edebileceği gibi 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak da bilgi sahibi olabilir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kuralarımızı çekeceğiz” diye konuştu.

İlk gün yoğunluğu

Başvuruların ilk gününde büyük bir yoğunluk yaşanırken; ev sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş belediyeye başvurdu. Vatandaşlar, Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve müdürlük personeli tarafından izlenecek prosedür hakkında bilgilendirildi.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.