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02 Temmuz 2017 17:43

Yunuskent 2. etapta temeller atılıyor

Yunusemre Belediyesi’nin Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2.

Yunuskent 2. etapta temeller atılıyor

02 Temmuz 2017 17:43

etabında çalışmalar hız kazandı.


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında süreç hızlanıyor. 8 Mayıs’ta ihalesi yapılan 2. etabın 1. kısmında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak bölgede şantiye kurma ve temel atma çalışmaları başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşın merakla beklediği 2. etaba başladıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başvuruların en kısa sürede alınacağını ifade etti. Özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Çerçi, "Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi tüm hızıyla devam ediyor. 2. etabın ilk kısmını ihale ettiğimiz proje sonrasında ihaleyi alan firmaya yer teslimini yaptık. Bölgede çalışmalar başladı. Bir yandan şantiye kurulma çalışmaları devam ederken; bir yandan da temel atma çalışmaları yapılıyor. Bölgede 1. etap projesiyle birlikte oldukça hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hedefimiz 2019’a kadar tüm sosyal donatı alanlarıyla birlikte 2 bin 500 konutu tamamlamak" diye konuştu.


İki kısım halinde ihale edilen projenin ilk kısmında 541 adet 3+1, 207 adet 2+1 olmak üzere toplam 748 konut 1 ticaret merkezi ve cami bulunuyor. Projenin 2. kısmı ise 27 Temmuz Perşembe Günü Toplu Konut İdaresi’nin İstanbul Halkalı’daki genel merkezinde ihale edilecek.




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