Yunuskent için geri sayım başladı

Teslim öncesi Ankara’da temaslarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan’la görüştü. Manisa’ya müjdelerle dönmeye hazırlandıklarını kaydeden Başkan Çerçi, “Yunuskent’te yaşam çok kısa bir süre içerisinde başlıyor” dedi.

Türkiye’nin en prestijli toplu konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin 1101 konutluk ilk etabı tamamlanıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında bölgede hummalı bir çalışma yürütülürken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile birlikte TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile görüştü. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Turan’ı bilgilendiren Başkan Çerçi, teslim tarihinin belirlenmesi konusunda da istişarelerde bulundu.

“Manisa’ya güzel müjdelerle döneceğiz”

Manisa’ya güzel haberlerle döneceklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa’da konut sorununu ortadan kaldırmak, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıkarak hazırladığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabını tamamlama aşamasına geldik. Hak sahiplerimize teslim etmek için gün sayıyoruz. Yunuskent’te yaşam çok kısa bir süre içerisinde başlayacak. Yine yaklaşık bin 600 konuttan oluşan 2. Etapta da çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2. Etabın başvuruları da çok kısa bir süre içerisinde başlayacak. Manisa’ya çok güzel müjdelerle döneceğiz.” diye konuştu.