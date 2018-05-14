Yunuskent ilk etapta anahtarlar 9 Haziran’da teslim ediliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hak sahiplerine 9 Haziran 2018 Cumartesi günü düzenlenecek törenle anahtarlarının teslim edileceğini duyurdu.

Türkiye’nin en prestijli toplu konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk ’Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürütülen projenin bin 101 konut, 1 cami, 39 iş yeri, meydan, oyun alanları, spor tesislerinden oluşan ilk etabında konutlar hak sahiplerine 9 Haziran 2018 Cumartesi günü düzenlenecek törenle teslim edilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin bin 101 konuttan oluşan ilk etabına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Çerçi’nin yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve parti yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya, Ramis Şiyak, Şule Uygur, Şaver Yüksel, Can Mercül, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, bin 101 hak sahibi ve ailelerinin merakla beklediği projenin teslim tarihini duyurdu. Yoğun bir çalışma ve emeğin semeresini aldıklarını kaydeden Başkan Çerçi, “Biz önce şehrim, önce vatandaşım dedik. Türkiye’ye örnek olacak dev projelerle yola çıktık. Yoğun bir mesainin ardından 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürüttüğümüz proje Türkiye’nin en büyük ve prestijli 3 projesi arasında gösteriliyor. Yoğun ve özverili çalışmanın sonunda evlerimizi 9 Haziran Cumartesi günü hak sahiplerimize teslim ediyoruz. Sonra da orada vatandaşımızla birlikte iftarımızı yapacağız. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

2. etap için başvuruların da çok kısa bir süre içerisinde başlayacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Çok yakın bir zamanda da 2. etabın başvurularını almaya başlayacağız. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. TOKİ ile birlikte bir şehir inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve hükümetimizden Allah razı olsun. Onların desteği ile bu projeyi hayata geçiriyoruz. Akgedik’te güzel bir yaşam alanı oluşuyor. Toplu taşıma hat güzergâhları belirlendi. Ulaşım başladı. Anahtar teslimi sonrasında hak sahipleri belediyemize davet edilerek nasıl bir yol izleyecekleri anlatılacak. Akgedik’te çok kısa bir süre içerisinde hayat başlayacak” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise Başkan Çerçi ve ekibini kutlayarak, “Değerli başkanım ve ekibi görevi devralıp TOKİ ile görüştüğümüzde bir şehir kurmak istediğimizi belirtmiştik. Bu süreçte milletvekilleri olarak bizler de hep Yunusemre belediyemizin yanında olduk. Bugün baktığımızda Akgedik’te güzel bir konsept oluşturulduğunu görüyoruz. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın yaşayabileceği bir alan inşa ediliyor. Çok üst standartlarda konutlar bulunuyor. Mükemmel bir şehir olduğunu gören bir insan olarak başkanımızı ve ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Yunusemre Belediye başkanının pek çok projeyle diğer belediyelere önderlik ettiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Manisa’nın konut sıkıntısı malum. Bizim için üzüntü verici nokta şudur ki Güzelyurt gibi ovanın olduğu bir alanda yapılaşmaya gidilmiş. Belediye başkanımız da bunu yapabilirdi. Ama çevre dostu başkanımız tarımsal faaliyetin olmadığı, depreme dayanıklı güzel bir alanı seçti. Tüm sosyal donatı alanlarıyla, AK Belediyecilik vizyonumuzla, Yunusemre Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla Akgedik’te bir şehir kuruluyor. Tabi bu dev projeyi hayata geçirenin bir ilçe belediyesi olduğunu unutmayalım. İlçe belediye başkanı bunu yapabiliyorsa onu ve ekibini ayakta alkışlamak gerekiyor. Muasır bir belediyecilik örneği… Biz de milletvekilleri olarak yeni şehirlerin kurulması anlamında destek vermeye devam edeceğiz. Birileri küçücük hizmetleri koskoca reklamlarla afişe ediyor; ama başkanımız tevazu sahibi, büyük hizmetleri çok az reklamla duyuruyor”

İlk etap projesi:

119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam bin 101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor alanları, bir adet tenis kortu, 1 meydan ve kent parkı bulunuyor.

2. etap projesi:

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazar yeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.