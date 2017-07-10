Yunuskent ilk etapta sona yaklaşılıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin 101 konutluk ilk etabında çalışmalar devam ediyor. Konutların yüzde 80’inin tamamlandığı projede cami inşaatının yapımı sürüyor. Çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Konutları yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, Manisa’ya modern bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında; “Şehrimizde konut sorununu en aza indirmek için yola çıktığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İnşaatların büyük bir kısmı tamamlanırken; bölgede altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Konutları en geç yılsonuna kadar hak sahiplerimize teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Bağlantı yollarıyla mesafeleri kısalttıklarına dikkat çeken Başkan Çerçi “Bağlantı yollarının yapımı başladı. Gürle - Akgedik’i Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlayacak yolun çalışmaları başladı. 7 kilometre uzunluğundaki yol 25 metre genişliğinde olacak. Yapılan çalışmayla Keçiliköy, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, MOSB ve Akgedik’ten gelen yol Menemen yoluna bağlanacak. Böylelikle Sabuncubeli’nden gelen araçlar çevre yolundan ayrılarak bu yol üzerinden Menemen’e geçebilecek” diye konuştu.

Birinci etapta sona yaklaşılırken; 2. etap için de düğmeye basıldığını dile getiren Başkan Çerçi, 2. etabın ilk kısmında yüklenici firmaya yer tesliminin yapılarak temel atma çalışmalarının başladığını aktardı. Belediye Başkanı Çerçi, 2. kısım projenin de 27 Temmuz tarihinde yapılacağını belirtti.