Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 13:22

Yunuskent ilk etapta sona yaklaşılıyor

Yunusemre Belediyesi’nin dev projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yunuskent ilk etapta sona yaklaşılıyor

10 Temmuz 2017 13:22


Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin 101 konutluk ilk etabında çalışmalar devam ediyor. Konutların yüzde 80’inin tamamlandığı projede cami inşaatının yapımı sürüyor. Çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Konutları yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, Manisa’ya modern bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında; “Şehrimizde konut sorununu en aza indirmek için yola çıktığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İnşaatların büyük bir kısmı tamamlanırken; bölgede altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Konutları en geç yılsonuna kadar hak sahiplerimize teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.


Bağlantı yollarıyla mesafeleri kısalttıklarına dikkat çeken Başkan Çerçi “Bağlantı yollarının yapımı başladı. Gürle - Akgedik’i Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlayacak yolun çalışmaları başladı. 7 kilometre uzunluğundaki yol 25 metre genişliğinde olacak. Yapılan çalışmayla Keçiliköy, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, MOSB ve Akgedik’ten gelen yol Menemen yoluna bağlanacak. Böylelikle Sabuncubeli’nden gelen araçlar çevre yolundan ayrılarak bu yol üzerinden Menemen’e geçebilecek” diye konuştu.


Birinci etapta sona yaklaşılırken; 2. etap için de düğmeye basıldığını dile getiren Başkan Çerçi, 2. etabın ilk kısmında yüklenici firmaya yer tesliminin yapılarak temel atma çalışmalarının başladığını aktardı. Belediye Başkanı Çerçi, 2. kısım projenin de 27 Temmuz tarihinde yapılacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!