Yunuskent kura töreni öne alındı

Etap konutlarının hak sahibi belirleme kuralarında düzenleme yapıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yönetilecek programda 3+1 konutların kuraları 16 Temmuz Pazartesi’ye, 2+1 konutların kuraları ise 17 Temmuz Salı gününe alındı. Kura saati ve yerinde ise herhangi bir değişim olmadı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nde 2. Etap kuralarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Toplu Konut İdaresi tarafından programda revizyon yapıldığını duyuran Kaya, 16 Temmuz Pazartesi günü çekilecek 2+1 konutların kura tarihinin 17 Temmuz Salı gününe, aynı gün çekilecek 3+1 konutların kura tarihinin ise 16 Temmuz Pazartesi gününe alındığını duyurdu. Kılıç Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Binlerce vatandaşımızın ev sahibi olmak umuduyla beklediği Akgedik Yunuskent Projemizin 2. etabında hak sahibi belirleme kura töreninin 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenleneceğini duyurmuştuk. Konut sayısının fazla olması dolayısıyla kurayı 2 güne bölmüştük. 438 konuttan oluşan 2+1 konutların kura töreninin 16 Temmuz Pazartesi, 1062 konuttan oluşan 3+1 konutların hak sahibi belirleme kura töreninin ise 17 Temmuz’da yapılacağını duyurmuştuk. Ancak Toplu Konut İdaresi’nin programda yaptığı revizyonla 3+1 konutların kura tarihi 16 Temmuz Pazartesi gününe, 2+1 konutların kura tarihi ise 17 Temmuz Salı gününe alınmıştır. Kura yeri ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Konut sahibi olmak için başvuran vatandaşlarımızı 16-17 Temmuz tarihlerinde saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’na bekliyoruz” diye konuştu.