Yunuskent projesinin ilk etabında sona geliniyor

Yunusemre’nin konut sorununa neşter vuracak 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Projede çevre düzenlemesi, peyzaj, altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar devam ederken; Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl ve müdürlük yetkilileri Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa esas tapu senetlerinin çıkarılması ve inşa edilen bağımsız bölümlerin yapı kullanma izin belgelerinin verilmesine yönelik denetlemelerde bulundu. İlk etap projesinde müteahhit firma, kullandığı süre uzatımı sonrasında işleri toparlama ve sonlandırma çalışmaları yapıyor. Bu sürede TOKİ de geçici kabul süreci öncesi ilgili banka teslim sözleşme listelerini hazırlıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bölgede çalışmaların son hızla devam ettiğini belirterek, sürece ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Akgedik Yunuskent Projemizin bin 101 konutluk ilk etabında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Daireler tamamen bitti. Şu anda müteahhit firma TOKİ yönetiminden 4 ay daha uzatma aldı. O uzatma da çevre düzenlemesi için. Yolların taş ile kaplanması, çevre düzenlemesi, ışıklandırmalar, ne var ise onların yapımı için. Sadece konut yapmıyor, şehir kuruyoruz. Bu şehrin yollarının yapılması, otoparklar, oyun grupları gibi çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Mart ayında anahtar teslimini yapmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

2. etap çalışmaları ve OSB Kent Projesine ilişkin de bilgi veren Belediye Başkanı Çerçi, “İkinci etap çalışmaları da başladı. Bloklar hızla yükseliyor. Kaba inşaat anlamında şu anda yüzde 10’a yaklaştık. Bu konuda Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze yoğun talepler geliyor. Mart ayı gibi TOKİ ile görüşüp şartları duyuracağız. İkinci etap için bazı katmanlara kontenjan ayırmayı düşünüyoruz. 2018’in sonuna doğru 3. etabın ihalesini de yaptırmayı planlıyoruz. Üç etapta 4 bin civarında konut yapımı söz konusu. Gürle OSB Kent ile ilgili yoğun talepler aldık. Onlar ile ilgili de ayrıca çalışıyoruz. Bu konuda OSB yönetimi ile yoğun çalışma içerisindeyiz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Alanımız çok geniş. Plan ve arsa çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.