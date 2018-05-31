Yunuskent’e sanatsal dokunuş

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede istinat duvarları da Karikatürcüler Derneği ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin desteğiyle renkleniyor.

Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında hak sahiplerine evlerini teslim etmeye hazırlanıyor. 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek tören öncesi bölgede özverili bir çalışma yürütülüyor. Asfaltlama, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra istinat ve taş duvarlar da renkleniyor. Karikatürcüler Derneği Manisa Temsilciliği ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla yapılan çalışmalarda istinat duvarlarını grafiti, karikatür ve masal kahramanları süsleyecek.

İstinat duvarlarını grafiti, masal kahramanları ve resimler süsleyecek

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, ilk etap çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti. Bölgenin coğrafi yapısı dolayısıyla bölgede çok sayıda istinat duvarı ve merdiven bulunduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Kaya, “Yunuskent’in ilk etabını 9 Haziran Cumartesi günü itibariyle hak sahiplerimize teslim etmeye hazırlanıyoruz. Yaz sonuna kadar burada hayat başlayacak. Bu anlamda bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bölgenin yapısı dolayısıyla ilk etabımızda çok sayıda istinat duvarı ve merdiven bulunuyor. İstedik ki bunları renklendirelim. Bunun için Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ve Karikatürcüler Derneği İl Temsilcili ile görüştük. Belediyemizin ekipman desteğiyle istinat duvarlarımıza grafiti ve karikatür yapıyorlar. Çalışma tamamlandığında duvarlarımız güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ilerleyen dönemlerde bu aktiviteyi festivale dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “İstiyoruz ki şehrimiz renklensin, sanatsal dokunuşlarda bulunalım. Alanımızda duvar çok. Örnek bir alan, istinat duvarları ve merdivenler seçtik. Sağ olsun sanatçılarımız boyuyor. 9 Haziran’da vatandaşımızın beğenisine sunacak. Daha sonra yıl boyunca bireysel, grup, tüzel kişilik veya kurum olarak bizden duvar istesinler, tahsis edelim, ruh dünyalarını resme ve renge dönüştürsünler. Her yıl belli ay ve haftada sergilesinler. Biz bu çalışmayı önümüzdeki yıllarda festivale dönüştürmeyi istiyoruz. Daha sonra da uluslararası boyuta taşımayı amaçlıyoruz.”

Projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Karikatürcüler Derneği Manisa Temsilcisi İbrahim Atabey, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.