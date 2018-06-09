Yunuskent’te bin 101 konutun anahtar teslim töreni yapıldı

etabında yer alan bin 101 konutun anahtar teslimi için tören düzenlendi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde TOKİ ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde 5 bin 500 konutluk Yunuskent projesinin 1. etabında hak sahiplerine evlerinin anahtarları düzenlenen törenle verildi. Bin 101 konutluk ilk etabın anahtar teslim töreni öncesi Yunuskent’e gelen hak sahipleri, evlerinin tamamlanmış halini hazırlanan örnek daireleri gezerek görme imkanı buldu. 119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam bin 101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunuyor.

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, konutların önümüzdeki haftalarda resmi işlemlerinin de tamamlanacağını belirterek, “Bin 101 konut bugün itibariyle sembolik de olsa anahtarlarını veriyoruz hemen önümüzdeki haftalarda resmi teslim işlemleri yapılacak. Burada bir hayat başlayacak. Yan tarafımızda bin 580 konut hızla yükseliyor. Yakında onların da kayıtlarını alacağız. Seneye bu vakitler burada 10 bini aşkın aile hayat sürüyor olacak. Okullarıyla, çarşılarıyla, çevre düzenlemeleri, spor alanları, ulaşımıyla, camileri ve ticarethaneleriyle yeni bir şehir doğacak. Akgedik köylülerimiz onlar da bekliyorlar. Unutulmuş değiller, hiç endişe etmesinler. Buranın yeni revize edilmiş imar planının üzerinden imar uygulaması çalışması devam ediyor. Bu çalışmadan sonra yeni tapularınız çıkacak. Akgedik köylülerimizin de tapuları verilecek ve onlar da tapu sahibi olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Turan’dan 10 bin konutluk proje müjdesi

Türkiye’de 15 yılda 835 bin konut projesini tamamladıklarını belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Türkiye’nin 81 vilayetinde konuta erişmekte zorlanan özellikle dar gelirli, hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımız için yaklaşık 550 şantiyede hizmet yürütüyoruz. 2003 yılından bugüne gelindiğinde, son 15 yılda ulaştığımız konut rakamı, dün itibariyle baktığımızda 835 bin rakamını geçmiş vaziyetteyiz. Yani 19 yılda 43 bin konut üreten idareden son 15 yılda 835 bin konut üreten bir rakama ulaştık. 19 yılda 43 bin konut üreten bir idareden 2016 yılında sadece 65 bin sosyal konut inşa ettik. 2017 yılında da 60 binin üzerinde konut yaptık. İnşallah 2018 yılı hedefimiz de bütün bu ekonomik çalkantılara rağmen 60 bin sosyal konut inşa etmektir. İnşallah 16 Temmuz ile 16 Ağustos arasında daireleriniz size çağrı usulüyle teslim edilecek. 18 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında bin 503 konut için bir ön talep toplamaya başlayacağız. Yine tahminimize göre talep bin 523’ten çok daha fazla olacaktır. Bu talep edenler arasında kura çekeceğiz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olayım. Toplu Konut İdaremiz ile Yunusemre Belediyemizin örnek projelerinden biri olan Manisa Yunusemre Akgedik konutlarının bugün açılan etabının ve bundan sonra devam eden etapları hayırlı olsun. İnşallah, 10 bin konut civarında daha Manisa’ya katkı sağlayacak bir konut alanında çalışıyoruz Yunusemre Belediyesiyle" dedi.

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, "Buradaki konutların standardı Türkiye’de normal, kaliteli ve gerçekten lüks konutlar standardında olduğunu ben görüyorum. Dolayısıyla bu açıdan da artık sosyal konut projelerinin sadece metrekare olarak daha küçük daireler olduğu ama standart olarak diğer lüks dairelerden hiçbir farkının olmadığını Toplu Konut İdaresi ve müteahhit firma bugün bunu burada gerçekleştirdiler. Bunun devamı gelecek. Bugün bunun müjdelerini aldık. Hakikaten Yunusemre Belediyemiz, Yunusemre ilçemizin en nezih, en yaşanabilir şehir merkezlerinden biri olduğunu bugün görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"18 Haziran’da yeniden talepler alınacak"

Yunuskent projesiyle ilgili 18 Haziran’da yeniden taleplerin alınacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Bu ülkede ev alamayan insanlarımız için bu TOKİ’yi hayata geçirmesi, hareketlendirmesi ve Türkiye çapında 800 binden fazla konut yapması takdire şayan bir durumdur. Bugün bin 100 konutun anahtarlarını teslim edeceğiz. Ama 18 Haziran’da talepler tekrar alınacak. Bu hem belediyemizle hem TOKİ’mizle hem de iktidarımızla Manisalı hemşehirlerimizin konut ihtiyaçlarını çözeceğiz. İnsanlarımıza kiralarda oturmaktansa kendine ait bir dairede oturmasını ve ömrünü burada geçirmesini vesile olacağız" dedi.

Manisalıların böyle bir mutluluğu hak ettiğini belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, "Burada Allah’ımıza sonsuz teşekkürler olsun ki mübarek bir zamanda, iftarın hemen öncesinde yüreklerimiz bu sosyal konutlara sahip olmanın mutluluğuyla. Bu mutluluğu elbette sonuna kadar hak ediyorsunuz. Manisa sorunlu bir vilayet değil, sorunlu insanların vilayeti değil, Manisa sorumlu insanların vilayeti. Manisa’nın üzerinde sorunların yükünden ziyade sorumluluğun ağır yükü var. Bütün sektörlerde elbette daha iyisini yakalamak için yapmamız gereken çok daha fazla şeyler var. Bunları yapabileceğimize dair kararlılığımız, ümidimiz bugüne kadar yaptığımız becerdiklerimizden aldığımız kuvvetle Allah’a çok şükür kavidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 11 hak sahibine temsilen anahtarları protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Törenin ardından vatandaşlar ile protokol üyeleri Yunuskent’te teravih namazı kıldı.

11 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturulacak. Bu süre içerisinde yönetim inşaat alanındaki tüm ortak kullanım alanlarını teslim alacak. Aynı tarihlerde iş yerlerinin de teslimi yapılacak. 16 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında ise ilan edilen program dahilinde günde ortalama 50 hak sahibi önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte kendi dairesini gezerek kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak. Süreç, Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmış olacak. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine Kurban Bayramı sonrasında telafi süresi tanınacak.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.