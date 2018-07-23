Yunuskent’te ev sahibi olamayanlara başvuru ücretleri ödeniyor

etabı için başvuran fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini bugün itibariyle alabilecek.

Yunusemre Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ikinci etabında kuralar 16-17 Temmuz tarihlerinde çekildi. Bin 500 konut için yaklaşık 9 bin kişi başvurdu. Kurada yedeklerle birlikte yaklaşık 2 bin 250 isim belirlenirken; ismi çıkmayan vatandaşlar bugün itibariyle başvuru ücretlerini Türkiye Halk Bankası şubelerinden çekebilecek.

Bir ay içerisinde ödemelerin tamamlanacağını kaydeden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Biliyorsunuz Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2. etabında başvurularımızı 18 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında aldık. Yaklaşık 9 bin vatandaşımız ev sahibi olmak umuduyla başvurdu. Hemen akabinde de 16-17 Temmuz tarihleri arasına hak sahiplerimizi belirledik. Yedeklerle birlikte 2 bin 250 isim belediyemizin ve TOKİ’nin resmi sitesinde yayınlandı. Asil ve yedek listede ismi olmayan vatandaşlarımız 2+1 daireler için bin, 3+1 daireler için ise 2 bin TL olan başvuru ücretlerini bugün itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerine başvurarak alabilirler. Geri ödemelerin bir ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor”