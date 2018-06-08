Yunuskent’te hak sahipleri için büyük gün

Yunusemre Belediyesi 9 Haziran Cumartesi Günü toplu konut alanında yapacağı anahtar teslim töreniyle süreci başlatıyor.

Manisa’da konut sorununa neşter vuran Yunusemre Belediyesi, TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında evleri hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor. 9 Haziran Cumartesi Günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek anahtar teslim töreni için Yunusemre Belediyesi bahçesinden 17.30 itibariyle araç kaldırılırken; ayrıca 19 numaralı toplu taşıma aracı da saat 16.00 itibariyle yeni garaj, Manisa Devlet Hastanesi, tren garı, Manisa Öğretmenevi, eski garaj karşısı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası karşısı, Forum Magnesia AVM önü, 5M Migros önü, CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi önü, bankalar caddesi, Ayakkabıcılar Sitesi güzergahından vatandaşları toplu konut alanına ulaştıracak. Törenle hak sahiplerine evlerini teslim sürecini başlatacaklarını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başta hak sahipleri olmak üzere Manisalıları törene davet etti.

O gün için Yunusemre Belediyesi bahçesinden araçlar kalkacağını kaydeden Başkan Çerçi yaptığı açıklamada, “9 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’da 1101 konutluk ilk etabımızda evlerimizin hak sahiplerine teslim sürecini başlatan törenimizi yapacağız. Yunuskent’e gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız için belediye bahçesinden saat 17.30 itibariyle araçlar kaldıracağız. Ayrıca 19 numaralı toplu taşıma hattı da saat 16.00 itibariyle vatandaşlarımızı toplu konut alanına ulaştıracaktır. Anahtar teslim törenimizin ardından vatandaşlarımızla bu alanda birlikte iftar yapacağız. Arkasından isteyen vatandaşlarımızla şu an burada ibadete hazır olan camimizde teravih namazını kılabileceğiz. Törenimize hak sahiplerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.