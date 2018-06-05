Yunuskent’te ilk etap 9 Haziran’da teslim ediliyor

Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında evleri hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor. 9 Haziran Cumartesi Günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek anahtar teslim töreni öncesi hazırlıkları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, büyük gün öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyledi. İncelemede Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya, Şaver Yüksel, Yüklenici Firma Yetkilisi Yusuf Altın, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Halkla İlişkiler Müdürü Elif Binici, Basın Yayın Müdürü Musa Dirik ve Zabıta Müdürü Özgür Esin katıldı.

9 Haziran Cumartesi Günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine teslim sürecini başlatacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, tören sonrasında hak sahipleriyle birlikte iftar yapacaklarını duyurdu. İftar sonrası ilk teravih namazının da Yunuskent Camisi’nde kılınacağını dile getiren Başkan Çerçi, anahtar teslim törenine başta hak sahipleri olmak üzere Manisalıları davet etti.

Yunusemre Belediyesi bahçesinden araçlar kalkacağını kaydeden Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada; “9 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’de 1101 konutluk ilk etabımızda evlerimizi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akgedik Yunuskent’te bir şehir inşa ediyoruz. Burada yaşam çok kısa bir süre içerisinde başlayacak. Yunuskent’e gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız için belediye bahçesinden saat 17.30 itibariyle araçlar kaldıracağız. Anahtar teslim törenimizin ardından vatandaşlarımızla bu alanda birlikte iftar yapacağız. Arkasından isteyen vatandaşlarımızla şu an burada ibadete hazır olan camimizde teravih namazını kılabileceğiz. Törenimize hak sahiplerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.