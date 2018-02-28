Yunuskent’te işyerleri sahiplerini buldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin Ankara ve İstanbul’daki merkezleri ve internet üzerinden gerçekleştirilen ihaleye yaklaşık 700 kişi katıldı.

Manisa’da konut sorununa neşter vuracak 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin 1101 konuttan oluşan ilk etabının bahar aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanırken; ilk etaptaki 39 işyeri de ihaleye çıktı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin Ankara ve İstanbul’daki merkezleri ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ihaleye yaklaşık 700 kişi katıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen ihaleyi Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da gözlemci olarak takip etti. 39 adet işyeri toplam 14 milyon 20 bin TL’ye satılırken; işyerleri en düşük 290 bin, en yüksek 550 bin TL’ye alıcı buldu.

Akgedik’te yaşam çok kısa bir süre içerisinde başlıyor

Bölgede hummalı bir yapım sürecinin devam ettiğini dile getiren ve “Akgedik’te hayat çok kısa bir süre içerisinde başlayacak” diyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akgedik’te çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Binalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Evlerimizin hak sahipleri belirlenmişti ancak ilk etaptaki 39 işyerinin sahibi belli değildi. İşyerlerimiz de tamamlanma aşamasına geldi. İşyerlerimiz Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açık arttırmayla satışa çıkarıldı. İşyerlerimizin sahipleri belirlendi. İhaleye katılım beklentimizin üzerindeydi. İşyeri sahibi olan vatandaşlarımızı kutluyor. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. Çok yakın bir süre içerisinde Akgedik’te yaşam başlayacak” diye konuştu.

Yunuskent’te bulunan işyerlerinin genişliği 42 ile 77 metrekare arasında değişiyor. İhaleyi kazanan kişiler ihale bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödeyecek. Kalan para ise 120 aya bölünecek. İhaleyi kazanamayan vatandaşlar da yatırdıkları teminatları aynı banka şubesinden alabilecek.