Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:03

Yürekleri yakan kazada baba oğul can verdi

Manisa’nın Soma ilçesinde oğlunun da üzerinde bulunduğu traktörle fasulye dövmeye çalışan şahıs, ters dönen traktörün altında kalarak 5 yaşındaki oğluyla birlikte can verdi.

Yürekleri yakan kazada baba oğul can verdi

12 Eylül 2017 11:03


Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma ilçesinin Çerkez Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Çerkez Hamidiye ile Karaçam mahalleleri arasında bulunan tarlada iddiaya göre, 5 yaşındaki oğlu O.S. ile birlikte fasulye döven Kemal Sarı (38), traktörün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 yaşındaki oğluyla birlikte ters dönen traktörün altında kaldı. Feci kazada baba oğul olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ve jandarma ekipleri baba ile oğlunun cansız bedenini traktör altından çıkardı. Maden işçisi olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Kemal Sarı’nın oğluyla birlikte çıkarılan cenazeleri Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç