Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:11

Yüzde 75 hibe destekli seralarını teslim aldılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (seracılığın) Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen imza töreni ile üreticilere seralarını teslim etti.

Yüzde 75 hibe destekli seralarını teslim aldılar

12 Temmuz 2017 14:11

Proje kapsamında Soma’dan 7, Kırkağaç’tan 8 üretici imza karşılığında seralarını teslim aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 100 üreticinin faydalanmasının amaçlandığı ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (Seracılığın) Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Soma ve Kırkağaç’ta üreticilere seraları atılan imzalar karşılığında teslim edildi. 2017 yılı içinde 400 metrekare büyüklüğünde, yüzde 75 hibe desteğiyle 100 üreticinin faydalanacağı projede ilk imzaların Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki üreticiler tarafından atıldığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Müracaat dosyalarında ve arazide yapılan inceleme ve değerlendirme çalışması neticesinde proje başvuru kriterlerini sağlayan 100 üretici belirlendi. Kırkağaç’taki 8 üreticimiz ve Soma’daki 7 üreticimize imza karşılığında seralarımızı teslim ettik” dedi.



Yüzde 75’i hibe edilecek


Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Kurulacak olan seralar 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörlü havalandırma olacak şekilde kurulacak. Projelerin imzalanması ardından seraların kurum işlemleri başlayacak. Toplamda 2 milyon 11 bin 900 liralık projede vatandaşlar tanesi 20 bin 119 lira maliyetli seraların, 5 bin 30 lirasını iki taksitte ödeyecek. Kalan 15 bin 89 lirası ise belediyenin desteği olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:43
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!