Yüzde 75 hibe destekli seralarını teslim aldılar

Proje kapsamında Soma’dan 7, Kırkağaç’tan 8 üretici imza karşılığında seralarını teslim aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 100 üreticinin faydalanmasının amaçlandığı ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (Seracılığın) Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Soma ve Kırkağaç’ta üreticilere seraları atılan imzalar karşılığında teslim edildi. 2017 yılı içinde 400 metrekare büyüklüğünde, yüzde 75 hibe desteğiyle 100 üreticinin faydalanacağı projede ilk imzaların Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki üreticiler tarafından atıldığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Müracaat dosyalarında ve arazide yapılan inceleme ve değerlendirme çalışması neticesinde proje başvuru kriterlerini sağlayan 100 üretici belirlendi. Kırkağaç’taki 8 üreticimiz ve Soma’daki 7 üreticimize imza karşılığında seralarımızı teslim ettik” dedi.

Yüzde 75’i hibe edilecek

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Kurulacak olan seralar 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörlü havalandırma olacak şekilde kurulacak. Projelerin imzalanması ardından seraların kurum işlemleri başlayacak. Toplamda 2 milyon 11 bin 900 liralık projede vatandaşlar tanesi 20 bin 119 lira maliyetli seraların, 5 bin 30 lirasını iki taksitte ödeyecek. Kalan 15 bin 89 lirası ise belediyenin desteği olacak” dedi.