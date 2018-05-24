Yüzleri büyükşehirle güldü

Vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak teslim etti. Öte yandan akülü tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli bireylerin mutlulukları görülmeye değerdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı grupların toplumsal sosyal hayata entegrasyonunu arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalyede desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Noyan ve Murat Biber, Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Hüseyin Güner engelli bireylere akülü tekerlekli sandalyeleri teslim etti.

Engelli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla bu destekleri sağladıklarını belirterek, “Rahmetin aktığı mübarek Ramazan ayındayız. Bu tür hizmetleri böyle önemli bir ayda yaparak vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hayatın her alanında dokunuyoruz. İnanıyorum ki engelli bireylerimiz akülü tekerlekli sandalyeyle artık daha rahat hareket edecekler. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da sağlanan bu destekle engelli bireylerin gündelik yaşamlarını daha rahat sürdürebileceklerini dile getirdi.

Engelli bireylere sağlanan bu desteğin önemine değinen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da, “Gerçekten her Büyükşehir Belediyesi’ne Cengiz Ergün gibi bir başkan lazım. Allah ondan razı olsun. Bizler onunla gurur duyuyoruz. Engelli bireylerimize böyle bir desteği sağladıkları için de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Akülü tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu. Duygularını paylaşan Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a teşekkür etti.