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30 Haziran 2017 14:20

Yüzme kurslarına talep fazla olunca ikinci havuz da açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaz spor kursları içinde açılan yüzme kurslarına gösterilen büyük ilgiden dolayı Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Necmi Temizel Spor Kompleksindeki yüzme havuzunun da kursiyerlerin hizmetine açıldığı bildirildi.

Yüzme kurslarına talep fazla olunca ikinci havuz da açıldı

30 Haziran 2017 14:20


Gençlerin hoşça vakit geçirmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi amacıyla birçok branşta eğitim veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde yaz okulları ikinci dönemi için kayıtlar başladı. Özellikle yüzme kurslarında kayıt sayısının fazlalığı nedeniyle Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Necmi Temizel Spor Kompleksi Yüzme Havuzunu da kursiyerlere açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 Temmuz 2017 Salı günü açık yüzme havuzunda derslere başlayacak.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaz okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Manisalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor, yaz spor okullarına yaklaşık bin 500 öğrencinin kayıt yaptırmasının ardından kolları sıvadı. Özellikle yüzme kurslarında kayıt sayısının fazlalığı nedeniyle Güzelyurt Spor Lisesi yanındaki Necmi Temizel Spor Kompleksi Yüzme Havuzunu da kursiyerlere açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 Temmuz 2017 Salı günü açık yüzme havuzunda derslere başlayacak. Kurs almak isteyen öğrenciler Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda kayıtlarını yaptırabilirler.




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