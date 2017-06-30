Yüzme kurslarına talep fazla olunca ikinci havuz da açıldı

Gençlerin hoşça vakit geçirmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi amacıyla birçok branşta eğitim veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde yaz okulları ikinci dönemi için kayıtlar başladı. Özellikle yüzme kurslarında kayıt sayısının fazlalığı nedeniyle Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Necmi Temizel Spor Kompleksi Yüzme Havuzunu da kursiyerlere açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 Temmuz 2017 Salı günü açık yüzme havuzunda derslere başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaz okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Manisalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor, yaz spor okullarına yaklaşık bin 500 öğrencinin kayıt yaptırmasının ardından kolları sıvadı. Özellikle yüzme kurslarında kayıt sayısının fazlalığı nedeniyle Güzelyurt Spor Lisesi yanındaki Necmi Temizel Spor Kompleksi Yüzme Havuzunu da kursiyerlere açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 Temmuz 2017 Salı günü açık yüzme havuzunda derslere başlayacak. Kurs almak isteyen öğrenciler Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda kayıtlarını yaptırabilirler.