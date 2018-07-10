Yüzme kurslarında ikinci dönem başladı

dönem başladı.

Gelecek nesiller için sloganıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında çocukların güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla yüzme kursları düzenliyor. Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde 5 - 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen kursların ikinci dönemi başladı. 2. dönem kurslarının ilk gününde çocukları ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kurslara olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Alkan açıklamasında, “2. Dönem yüzme kurslarımız başladı. Uzman hocalarımız eşliğinde çocuklarımıza yüzme eğitimi veriyoruz. Bizlere her alanda destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, çok teşekkür ederiz” dedi.