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10 Temmuz 2018 17:10

Yüzme kurslarında ikinci dönem başladı

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü katkılarıyla çocukların yaz aylarında keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen yüzme kurslarında 2.

Yüzme kurslarında ikinci dönem başladı

10 Temmuz 2018 17:10

dönem başladı.


Gelecek nesiller için sloganıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında çocukların güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla yüzme kursları düzenliyor. Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde 5 - 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen kursların ikinci dönemi başladı. 2. dönem kurslarının ilk gününde çocukları ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kurslara olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Alkan açıklamasında, “2. Dönem yüzme kurslarımız başladı. Uzman hocalarımız eşliğinde çocuklarımıza yüzme eğitimi veriyoruz. Bizlere her alanda destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, çok teşekkür ederiz” dedi.




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