Zabıta denetimleri sıkı tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, illerin valiliklerine gönderilen Cumhurbaşkanlığı talimatnamesi kapsamında satışları yapılan ürünlerin fiyat ve etiketlerin denetimini yaptı. Etiketlerin üzerinde fiyatlarının belirtilmiş olması, ürünlerin yerli üretim olduğunu ifade eden etiketlerin bulunmasına yönelik yapılan denetimlerde, talimatlara uymayan firmalara gerekli uyarılar yapılarak, düzenlenmesi sağlandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.