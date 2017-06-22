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22 Haziran 2017 11:48

Zabıtadan bayram denetimi

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından bayram öncesi unlu mamuller, bakkallar, marketler ve kasaplar sıkı denetimden geçirildi.

Zabıtadan bayram denetimi

22 Haziran 2017 11:48


Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından gıda maddesi ve üreten iş yerlerinde iki gün boyunca iki ekiple yapılan hijyen ve gıda maddelerinde son kullanım tarihlerinin de sıkı bir şekilde kontrol edildiğini açıklayan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Sarıgöl’de gıda maddesi satan ve üreten iş yerlerinde iki günde 30 iş yerinde denetimler yaptık. Bakkallar, marketler, fırınlar, simit, pasta üreten iş yerlerinde hijyenik ortam olup olmadığı, diğer gıda satışı yapan iş yerlerinde gıda maddelerinin son kullanma tarihleri birer birer incelendi. Yaptığımız denetimlerde olumsuzluklar görülmedi. Halkımızın sağlığı ön planda gelir. Denetim sonunda duyarlı esnaflarımızı da teşekkür ettik. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.’’ dedi.




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