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21 Haziran 2017 15:09

Zabıtadan seyyara karşı işbirliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe zabıta müdürleri ile bir araya geldi.

Zabıtadan seyyara karşı işbirliği

21 Haziran 2017 15:09

Bayram öncesinde şehre gelen seyyar satıcıların gündemde olduğu toplantıda seyyara karşı iş birliği kararı alındı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Yunusemre Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve Şehzadeler Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi ile toplantıda bir araya geldi. Bayram öncesinde şehre gelen seyyar satıcıların gündemde olduğu toplantıda işbirliği kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilimize dışarıdan çok sayıda seyyar sayıcı gelmekte. Bununla mücadele edebilmek için özel ekipler kurduk. İlçe zabıta müdürlerimiz de bu çalışmalarını büyükşehir nezdinde yapılandırıp startını verdi. Amacımız Manisalı vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bayram geçirmeleri ve vergi veren esnafımızı korumak” dedi.


Vatandaşlara bu konuda uyarılarda da bulunan Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına şehir dışından gelip vergi kaydı olmadan seyyar satış yapan kişilerden alışveriş yapmamaları gerektiğini söyledi.




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