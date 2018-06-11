Zafer Şensoy Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

Lig takımlarından İstanbulspor’un 28 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Zafer Şensoy’u renklerine bağladı.

TFF 2. Lig’de ilk kez mücadele edecek olan ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor’un 28 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Zafer Şensoy’u renklerine bağladı. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar’ın yer aldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı atan Zafer Şensoy hedefleri olan bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon dış transferde nokta atışlar yaptıklarını ve hedefe ulaştıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Zafer Şensoy’un transferi camiamıza hayırlı olsun. Yönetim, teknik heyet ve scout ekibimizle birlikte yoğun araştırmalar sonrasında dış transferde kadromuza kazandırdığımız isimler hakkında karar veriyoruz. Acelemiz yok. Geçtiğimiz sezon dış transferde kadromuza kazandırdığımız futbolcular takıma yüzde yüzlük bir katkı sağladılar. İnşallah yeni sezonda da kadromuza kazandırdığımız futbolcular takıma çok önemli katkı sağlayacaklardır. Bundan şüphemiz yok. Çünkü çok ciddi çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, Zafer’in Manisa Büyükşehir Belediyespor’a başarıyla hizmet edeceğine yürekten inandıklarını söyleyerek, “Artun ve Umut’tan sonra Zafer Şensoy kardeşimizi de renklerimize bağlamanın sevincini yaşıyoruz. Yeni sezon öncesinde forma rekabetinin en üst seviyede olacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Kamp dönemi yoğun geçecek. Kendimize koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda bundan sonra ki süreçte de dış transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a önemli katkılar sağlayacak isimleri kadromuza kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnşallah hep birlikte şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Zafer Şensoy, “Hedefleri büyük olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah şampiyonluk için hep birlikte mücadele edeceğiz. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u geçtiğimiz sezon yakından takip ettim. Yeni sezonda yeşil beyazlı forma altında çok güzel işlere imza atmak istiyorum. El birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor’u bier üst lige çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Zafer Şensoy kariyerinde daha önce Güngören, Sivasspor, Anadolu Bağcılar Spor Kulübü, 72 Batmanspor, Sandıklıspor ve İstanbulspor takımlarının formasını giydi.