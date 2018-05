Zafer Ünal Gençlik Parkı törenle açıldı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yenileme çalışması başlatılan Zafer Ünal Gençlik Parkı bugün gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Açılış törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakam Vekili Ahmet Erdoğan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, eski Manisa milletvekilleri Faruk Saydam, Ümit Canuyar, eski Manisa Belediye Başkanı Zafer Ünal, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görkemli açılış töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Zafer Ünal Gençlik Parkı’nda neden Zafer Ünal ismini koyduk? Birincisi, vefalı olacağız. Biz daha önce şehrimize ve ülkemize hizmet eden kim varsa onun karşısında saygıyla eğilir elini öpmekten imtina etmeyiz. Bu görevler ve makamlar geçicisi. Her birimiz günü gelince buralardan ayrılacağız. Ancak önemli olan bizden sonrakilerin vefalı olmasıdır. Bu alan bir hayvan pazarı iken, 1989-1994 yılları arasında görev yapan değerli ağabeyimiz zafer Ünal ve ekibi buraya bu güzel bir park yaptılar. Ancak aradan geçen uzun zamanın ardından park yıpranmıştı ve bir yenilenme ihtiyacı vardı. Belediyemizin teknik ekipleri ile birlikte titiz bir proje çalışması yürüttük ve bu güzel parkı Manisamıza kazandırdık. Bu parkı bu alana yapmadan önce milletvekillerimiz ile de istişarelerde bulunduk ve Manisamıza güzel hizmetler vermiş olan Belediye Başkanımız Zafer Ünal’ın isminin verilmesini kararlaştırdık. Bu parkın değişmesi için gerekli olan meclis kararımızı da tüm belediye meclis üyelerimizin olumlu oyu ile kabul etmiş olduk. Bugüne kadar her zaman vefalı olmaya özen gösterdik. Siyasi görüşlerine hiç bakmadan, bu şehir için taş üstüne taş koyan her kim varsa biz onlara saygımızı ve vefamızı göstermeye devam edeceğiz. Bu da Manisa’nın birlik ve beraberliğinin bir göstergesidir. Bu vesile ile görev yaptığı süre içerisinde Manisa’ya sayısız eserler kazandıran değerli büyüğümüz Zafer Ünal ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Zafer Ünal Gençlik Parkımız 7 dönümlük bir alanda ve toplamda 1 milyon 481 bin TL’lik bütçe ile yapılan güzel bir parkımız. Zafer Ünal Gençlik Parkımızda, 280 metre kauçuk yürüyüş yolu, 315 metrekarelik çocuk oyun alanı, 75 metrekarelik fitness alanı, 286 metrekarelik ahşap kafeterya ve 390 metrekarelik bir basketbol alanı ile 51 araçlık otopark alanı mevcut. Bu güzel parkımız halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.

Sahneye gelerek duygu dolu bir konuşma yapan Manisa eski Belediye Başkanı Zafer Ünal, “Burada gerçekten de çok güzel bir tesis yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu başarı değerli belediye başkanımız ve ekibini başarısıdır. Manisa’da ilk defa yaşarken eski bir belediye başkanının ismi bir tesise veriliyor. Bu gerçekten de önemli bir karardır. Şehzadeler Belediyesi bu ince nezaketini daha öncesinde rahmetli belediye başkanımız Adil Aygül’ün ismini güzel bir parka vererek göstermişti. Manisa’ da uzun yıllar belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı yaptım. Birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızın arasından bir tane bakan bir tane il başkanı çıktı. O gün bizimle birlikte göreve başlayan birçok arkadaşımız hala görevde ve gerçekten de çok güzel işlere imza atıyorlar. Bugün görüyorum ki değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik de güzel bir ekiple çalışıyor. Manisa’mızda korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarımız var. Manisa’da görev yapan tüm başkanlarımız bu konuda o eserlere dokunup halkımıza kazandırmıştır. Şehzadeler Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve gerçekten bütün çalışmaları beğeniyorum” diyerek, Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesinin büyük bir vefa örneği sergilediğinin altını çizen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise “Vefa örneği göstererek, Gençlik Parkı’na eski Manisa Belediye Başkanı Zafer Ünal’ın ismini verdikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel park, Manisamıza ayrı bir güzellik katacak, vatandaşlarımız çocukları ile birlikte buralarda hoş ve güzel vakitler geçirecekler. Buraya gelen Manisalılar hem ismini almış olduğu Zafer Ünal’ı hem de değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’i hayırla yad edeceklerdir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kurulan sahnede yapılan kurdele kesimi ile birlikte Zafer Ünal Gençlik Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.