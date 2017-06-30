Zaferiye Mahallesinde 4 bin 800 metrelik dere temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan dereleri sağlıklı duruma getirmek için temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kula’nın Zaferiye Mahallesinde bulunan derede temizlik çalışmalarına start verdi. MASKİ ekipleri, ıslahlı kuru derede 4 bin 800 metrelik temizlik çalışması ile dere yatağında tıkanıklığa neden olan rusubatlardan temizlenecek. Yağışlı havalarda su akışı sağlıklı şekilde gerçekleşerek olası su taşkınlarının önüne geçilmiş olacak.

“İlçemiz daha önce böyle hizmetler görmemişti”

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Kula’nın Zaferiye Mahallesinde bulunan derede başlattığı temizlik çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz, “Mahallemizde bulunan dere atıl vaziyetteydi. İçerisinde evsel atıklar ve çamur çok oluyordu. Deremiz devamlı temizlenmek istiyor. Bazı vatandaşlarımızda ölen hayvanlarını dere içerisine attıkları için kötü koku ve sinek oluyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün başlattığı temizlik çalışması sayesinde deremiz sağlıklı duruma gelecek. Kula ilçemiz Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlandıktan sonra çok önemli ve güzel hizmetler geldi. Kula daha önce böyle hizmetler görmemişti. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun’a, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve tüm personele teşekkür ederim” dedi.