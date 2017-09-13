Zara, Kırkağaç’ta hayranlarıyla buluştu

yılı etkinlikleri kapsamında Şair Eşref Stadı’nda sahne aldı.

Kırkağaç’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, türkülerin sultanı Zara’yı, ilçe sakinleriyle buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, meclis üyeleri, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Kırkağaçlı beğeniyle takip etti. Konser öncesi Kırkağaç semaları havai fişek gösterisi ile aydınlandı. Havai fişek gösterisinin ardından Zara ilçe sakinleriyle buluştu. Kendi parçalarının yanı sıra Neşet Ertaş, Orhan Gencebay gibi Türk müziğinin duayen isimlerinden de parçalar seslendiren Zara, ilçe sakinlerini adeta büyüledi. Zara’nın seslendirdiği birbirinden parçaları hep bir ağızdan söyleyen Kırkağaçlılar gece boyunca müzik ziyafeti yaşadı. Konserin ilerleyen dakikalarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz sahneye davet edildi. Sanatçıyı tebrik eden Başkan Ergün ve Gedüz, mesir macunu ve Kırkağaç kavunu gibi kentin lezzetlerinden ikram etti. Kırkağaç’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ilçelerinde düzenlenen Zara konseri için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir belediyesi ile beraber ilçeye yatırımlar yapmaya başladıklarını belirten Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, “Manisa Büyükşehir Belediyemizle beraber, şuan garaj olan alanda Kırkağaç Belediyesi hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörlüğünü, Atatürk Meydanı’nı ve altına da otoparkını inşaat edeceğiz. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Yine ayakkabıcılar çarşımızda da restorasyon çalışmalarımız başladı. Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Alanı dolduran binlerce Kırkağaçlıya hitaben bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak sözlerine başladı. Başkan Ergün, “Böylesine güzel ve anlamlı bir gece de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bizi geleceğe taşıyacak olan gençlere sesleniyorum. Bundan 95 yıl önce bu topraklarda mücadele vermiş, bizlere cumhuriyeti armağan etmiş olan, hür yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Huzur içinde yatsınlar. Dünü yarına taşıyacak olan sizlersiniz. Bunu unutmamalıyız ki, nice kurtuluş coşkusunu hep beraber yaşayalım ”dedi.

Hizmette siyaset yapmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünün de altını çizen Başkan Ergün, “2014 yerel seçimlerinde verdiğiniz oylarla beni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına layık gördünüz. Kırkağaç Belediye Başkanımızı da bu makama uygun gördünüz. Her zaman şunu dile getiririm. Hizmetin siyaseti olmaz. Kim bir taş üstüne taş koyuyorsa Allah razı olsun. Biz bu anlayış ile Kırkağaç Belediye Başkanımızla el ele verdik. Her şey istişareden geçiyor. Biz üzerimize düşeni yapalım, vatandaş takdirini sandıkta oy olarak versin. Verene de Allah razı olsun, vermeyene de Allah razı olsun” dedi.

Kırkağaç’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlan projeleri de anlatan Başkan Ergün, “Kırkağaç Belediye Başkanımızla sağladığımız mutabakatlar var. Şuanda avan projeleri bitirildi. Hem Kırkağaç Belediye Hizmet Binası, hem Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğü, altında kafeleri, oturma mekanları, meydanı ve otoparkıyla Kırkağaç’a şahane bir proje geliyor. İlgili prosedürü kısa sürede Kırkağaç belediye başkanımız da çözdü. İnşallah 2018 yılında Kırkağaç’a bu hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hal depolarından, mahallerimizde yaptığımız alt yapı ve üst yapı yatırımlarına, düğün salonlarına kadar hizmetler bitmez. Ama kavun kavşağından başlayıp şehrin içerisini şıkır şıkır hale getireceğiz. Halı sahamızı da tamamlama sözü verdik. Ayakkabıcılar Çarşısı’nın bütün projelerini bitirdik. Anıtlar Kurulu’ndan onayları alındı. İhale süreci başladı. Onu da önümüzdeki yaza bitirme noktasında oluruz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.