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03 Ağustos 2018 12:50

Zayıflatıcı ilaç ve bitkisel çaylarda ölüm tehlikesi

Özellikle sosyal medya üzerinden bazı ünlü kişilerin ve doktorların ismi ve fotoğrafı kullanılarak satılan zayıflama ilaçları ile çayların büyük bir tehlike saçtığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, sözde zayıflatan ürünlerin vücutta kalıcı hasarlara ve ölümlere yol açabileceğini belirtti.

Zayıflatıcı ilaç ve bitkisel çaylarda ölüm tehlikesi

03 Ağustos 2018 12:50


Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, son günlerde artış gösteren zayıflatıcı adı altında pazarlanan ilaç ve bitkisel çaylara yönelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bitkisel zayıflatıcı olarak satılan ürünlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığını Tarım Bakanlığı onaylı olduğunu hatırlatan Uysal, “Sosyal medya üzerinden bazı ünlü kişilerin veya ünlü doktorların ismi ve fotoğrafları kullanılarak pazarlanan zayıflatıcı ilaç ve çaylar sağlığı olumsuz etkiliyor. Zayıflatıcı adı altında satılan ilaçlar ve çaylar özellikle kalıcı kilo kaybı yerine, diüretik veya müshil etkisinden ötürü geçici kilo kaybına neden oluyor. Bu ürünler zararlı etkilerinden dolayı pek çok kişide sağlıklarını tehdit eden kalıcı hasara ve ölümlerine neden olabiliyor” diye konuştu.



“Zayıflamak için hayatınızdan olmayın”


Zayıflamak için olağan üstü bir ilaç ve bitkisel ürünün bulunmadığını sözlerine ekleyen Uysal, "Zayıflamak için herhangi bir olağan üstü ilaç veya bitkisel çay yoktur. Alınan bitki çayını kullanarak bağırsakları boşaltarak zayıflamaya kalkışmak sadece kısa süreli bir sonuç sağlamakta, buna karşılık başta kolon kanseri olmak üzere, bağırsak tembelliği gibi kişilerin sağlığını olumsuz etkileyecek risklere yol açmaktadır. Sibutramin ve benzeri bazı etken maddeler içeren bu ürünler insan hayatının sona ermesine sebep olabiliyor. Doku harabiyeti yaparak bağırsak florasının bozulmasına, depresyona, uyku düzeninin aksamasına, görme fonksiyonlarının azalmasına, karaciğer ve böbrek bozukluklarına, mesane kanserine ve kalp krizi gibi ciddi durumlara yol açmasına rağmen bu ilaçlar piyasada rahatlıkla satılabiliniyor. Obezite bir hastalıktır. Obeziteden kurtulmak için sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli spor içeren bir yaşam tarzını haline dönüştürmek önemli olan girişimdir. Kişiler sağlıklı kilolar vermek için mutlaka bir uzmana danışmaları gerekmektedir. Zayıflamak için hayatınızdan olmayın” dedi.




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