ZEKA Manisa’da toplandı

Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Nisan ayında oda ve borsa seçimlerinin yapıldığını söyledi. Seçimler sonrasında da yönetim kurulunda değişikliklerin olduğunu belirten Nayir, “Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, görevlerini devretti. Kendilerine hem ajansımıza, hem de bölgemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Aramıza katılan İsmet Özortaç ve Mehmet Yılmaz’ı yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Toplantımız bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Toplantıda Zafer Havalimanı ve Zafer OSB, 2017 yılı bağımsız denetim raporu, projelerle ilgili talepler ve program ilerleme raporları görüşüldü ve karara bağlandı.

Toplantıda görev süresi biten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nabi Güral’a çeşitli hediyeler verildi.

Toplantıya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Valisi Salim Demir ve ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.