Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 19:23

ZEKA Manisa’da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 yılı 4.

ZEKA Manisa’da toplandı

30 Nisan 2018 19:23

Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.


Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Nisan ayında oda ve borsa seçimlerinin yapıldığını söyledi. Seçimler sonrasında da yönetim kurulunda değişikliklerin olduğunu belirten Nayir, “Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, görevlerini devretti. Kendilerine hem ajansımıza, hem de bölgemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Aramıza katılan İsmet Özortaç ve Mehmet Yılmaz’ı yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Toplantımız bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.


Toplantıda Zafer Havalimanı ve Zafer OSB, 2017 yılı bağımsız denetim raporu, projelerle ilgili talepler ve program ilerleme raporları görüşüldü ve karara bağlandı.


Toplantıda görev süresi biten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nabi Güral’a çeşitli hediyeler verildi.


Toplantıya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Valisi Salim Demir ve ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç