ZEKA’dan arıtma tesisine bir hibe desteği daha

Hibe desteği almaya hak kazanan projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, “Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemiz, 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) programında yer alarak desteklenmeye hak kazandı. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz personelleri tarafından hazırlanan 960 bin TL bütçeli ’Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Verimliği’ başlıklı projemiz 61 proje arasından 4. sırada yer alarak 576 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı” dedi.

Duygu açıklamasına şöyle devam etti: "Atıksu arıtma tesisinde 2015-2018 yılları arasında 3 milyon 500 bin TL’lik Kapasite Artışı ve Revizyonu projesi ile 8.000 m3 /gün kapasite ve ilave kimyasal arıtma tesisi ile çalışan tesisimizde ilave olarak bu projemizde Enerji Verimliliği çalışması yapılmıştır. Projemizde enerji verimliliği yüksek yeni nesil ekipmanların alımı ile eski havalandırma havuzu revizyonu çalışmaları yapılacaktır.”

OSB Müdürü Duygu, daha önce de Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA), Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) arıtma tesisinin kapasite artırımı için 675 bin lira hibe desteği verdiğini sözlerine ekledi.