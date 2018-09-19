Zeytin diyarı Akhisar'ı sulayacak barajların inşaatları sürüyor

Türkiye'nin zeytin diyarı Akhisar ovasına önümüzdeki yıldan itibaren Gördes barajından su vermeye hazırlanan DSİ Genel Müdürlüğü, ilçeye 2 baraj birden inşa ediyor. Çamönü ve Gürdük barajları tamamlandığında toplam 14 bin 530 dekar araziye can suyu verecek. Gürdük Barajı ayrıca Manisa şehir merkezine yılda 6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek.

Önümüzdeki sulama sezonundan itibaren Akhisar-Gördes Sağ Sahil Sulaması'nın tamamlanan kısımlarını etap etap sulamaya açmayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilçedeki iki baraj projesi de devam ediyor. Çamönü ve Gürdük barajlarının şantiyelerini ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatların son durumları denetledi. Önce gövde yüksekliği temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa edilecek Çamönü barajına giden Eker, “Sahadaki enjeksiyon çalışmaları tamamlandı. Şu anda rapor hazırlanıyor. Derivasyon kazı çalışmalarını da bitirdik. Ancak zeminin bazı bölgelerinde zayıf ve ayrışmış malzeme tespit ettik. O bölgeleri de temizledik. Yakında demirsiz beton ile dolgu yapıp; çalışmalara hızla devam edeceğiz” dedi.

Çamönü Barajı'nda yaklaşık 2 milyon metreküp su tutulacağının altını çizen Eker, 2 bin 270 dekar arazinin modern sulama ile tanışacağını söyledi. Daha sonra Gürdük Barajı inşaat alanına giden DSİ 2. Bölge Müdürü yüklenici firma yetkililerinden kısa bir brifing aldı. Tamamlandığında 33 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajdaki çalışmaları da inceleyen Ali Fuat Eker, “300 bin metreküplük sıyırma kazısının 200 bin metreküplük bitirildi. Batardo dolgusu 'Slurrytrench' seviyesine kadar yapıldı. 'Slurrytrench' imalatları devam ediyor. Dolu savak ve gövde ulaşım yolu imalatları da tamamlandı” dedi.

12 bin 620 dekar araziye can suyu verecek aynı zamanda Manisa il merkezine yılda 6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Gürdük Barajı'nın biran önce tamamlamak istediklerini söyledi.

Çamönü ve Gürdük Barajları'nın inşası tamamlandığında Akhisar ovasında 14 bin 530 dekar arazi daha modern sulama ile tanışmış olacak. Üretici 2018 rakamlarıyla ortalama yılda 10 milyon 682 bin lira daha fazla kazanacak