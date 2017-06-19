Zeytin fidanları boy verdi sıra mahsulde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ‘Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Selendi’de zeytin üreticisine yüzde 75 hibe desteği ile 10 bin 584 adet zeytin fidanı dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de üreticilerin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ilçede incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Genç’e incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Kırsal Hizmetler Şube Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kara ve yetkililer de eşlik etti. Genç, Halılar Mahallesi’nde zeytin fidanı desteğinde bulunulan üreticilerle bir araya geldi. Tarımın Selendi’de canlandırılması için yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirten zeytin üreticileri, “Fidanlarımızı diktik. Mahsullerimizi bekliyoruz. Bizlere yüzde 75 hibeli zeytin fidanı desteğinde bulunan ve ilçemizin tarımını tekrar canlandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dediler.

“Ürünleriniz bol ve bereketli olsun”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, gelirlerini tarımdan sağlayan vatandaşlar için çok sayıda proje geliştirildiğini hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Selendi, Demirci, Kula, Gölmarmara, Soma gibi tarımsal arazileriyle ön planda olan ilçelerimizde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla projeler geliştiriyoruz. Selendi ilçemizde de yüzde 75 hibe desteği ile 10 bin 584 adet zeytin fidanı dağıtmıştık. Fidan dağıttığımız üreticilerimizi ziyaret ederek, fidanların son durumlarını da görmüş olduk. İnşallah ürünleri bol ve bereketli olur diliyoruz” diye konuştu.