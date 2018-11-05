Zeytin hasadının sürdüğü Manisa'da üretici fiyattan dertli

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden biri olan Manisa'da hasat sürüyor. Bu yıl zeytinde verimin yüksek olduğu belirtilirken, fiyatların geçen yıla oranla düşük olması üreticiyi üzdü.

Sofralık zeytin ağacı sayısı bakımından Türkiye'de lider konumda olan Manisa'da zeytin hasadı devam ediyor. Zeytin bahçelerinde makine ve geleneksel yöntemlerde zeytinlerini toplayan üreticiler, verimin yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu belirtti.

Manisa'nın önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'nde üretici Mehmet Kocaman, “10 dönüm arazimde trilye cinsi zeytin yetiştiriyorum. Hasada 10 gün önce başladık. Bir hafta, 10 gün daha hasadımız sürer. Bu yıl zeytin verimi güzel ancak geçen yıla göre fiyatlar biraz daha düşük. Zeytinlerimizi hem yağ hem de sofralık olarak satıyoruz" dedi.

Zeytinin bu yıl veriminin yüksek olduğunu ifade eden zeytin üreticisi Mehmet Karabulut da fiyatlardan yana dertli olduklarını vurguladı. Karabulut, "Zeytinimiz geçen sene azdı, bu sene verimi güzel. Fiyatlar bu yıl düşük. Geçen sene 10 liradan veriyorduk. Bu sene 7 lira civarında. Biz kendi zeytin bahçemizde hem yağlık, hem de sofralık olarak topluyoruz. Zeytinlerimiz yurt dışına da ihraç ediliyor. Hava şartları olarak zor günler de gördük. Zeytinlerimizin birçoğu yerlerdeydi. Dökülmesine sebep olarak kurt olmasını gösterdiler ama biz rastlayamadık. Bu tabii ki rekolteyi etkiler. Marmarabirlik fiyatı 12 lira olarak açıklamış ama bizim burada 7 ile 4 lira arasında alım yapıyorlar. Fiyatlar çok düşük” diye konuştu.

“300 bin ton zeytin meyvemiz var”

Akhisar'da 14 milyon zeytin ağacı olduğunu ve bu sene rekolte ve zeytin kalitesinin Türkiye'nin en üst seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat, "Bu yıl rekoltemiz yaklaşık 300 bin ton civarında. Zeytinimizle, zeytinyağımızla, ilçe tarımımızın iyi çalışmalarıyla gerçekten de ülkemizde zeytinin çok problemli olduğunu duyduğumuz bir sene de en problemsiz bir yerdeyiz. Zeytin sektörü her sene gelişmekte, zeytinyağı tüketimimizi sadece arttıramıyoruz. Biz istiyoruz ki herkes sağlıklı nesiller için zeytinyağı kullanımını arttırsın. Bunun için geçen sene hasat şenliğimizde güzel bir kampanya başlattık. ‘Türkiye'de raflarda 20 liradan fazla zeytinyağı görmek istemiyoruz' diye. Buna bütün marketler uydu, büyük firmalar da destek gösterdiler. Ciddi kampanyalar yapıldı ama biz maalesef tüketimi arttıramadık” şeklinde konuştu.

“Zeytinler artık beklemiyor, günlük sıkılıyor”

Zeytin ve yağı konusunda bol bir dönemde olduklarını belirten Ahlat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bol bir seneye giriyoruz, zeytinimiz ve zeytinyağımız bol ve de kalitesi çok yükseldi. Türkiye'deki zeytinciler çok kaliteli zeytin yapıyor. Zeytinyağı fabrikalarımız devletin verdiği desteklerle sayıları çok arttı. Zeytinler artık beklemiyor, günlük sıkılıyor"

"İthal zeytinyağı ile ilgili söylentileri çok artmaya başladı” diyen Ahlat, “Bazı büyük firmaların ithal zeytinyağı aldığını duyuyoruz. Biz Akhisar'da sadece Akhisar zeytinyağı kullanıyoruz. Marketlerde iyi bir satışımız var. Bu satışların hepsi de Akhisar'daki üreticimizin ürettiği zeytinyağlarıdır” dedi.