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20 Mayıs 2018 17:16

Zeytin hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Doğuca Mahallesi’nde bir zeytin işletmesinden çalınan zeytinlerin şüphelileri, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zeytin hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

20 Mayıs 2018 17:16


Edinilen bilgiye göre, dün sabaha karşı Doğuca Mahallesi yakınlarındaki bir işletmeye ait 7 ton zeytini çalan 5 kişi, traktöre yükleyerek çaldıkları zeytini C.İ. isimli şahsın evinde sakladı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı ve suçlarını itiraf etti. Ardından bugün öğleden sonra mahkemeye çıkarılan S.P., H.S., C.İ., F.E. ve S.O. tutuklandı ve Akhisar T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Öte yandan, çalınan zeytinlerine kavuşan işletme sahibi İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik güçlerine teşekkür etti.




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