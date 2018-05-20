Zeytin hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün sabaha karşı Doğuca Mahallesi yakınlarındaki bir işletmeye ait 7 ton zeytini çalan 5 kişi, traktöre yükleyerek çaldıkları zeytini C.İ. isimli şahsın evinde sakladı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı ve suçlarını itiraf etti. Ardından bugün öğleden sonra mahkemeye çıkarılan S.P., H.S., C.İ., F.E. ve S.O. tutuklandı ve Akhisar T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Öte yandan, çalınan zeytinlerine kavuşan işletme sahibi İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik güçlerine teşekkür etti.