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29 Kasım 2017 15:51

Zeytin kuyusunda kullanılan taşı çaldılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde toplanan zeytinlerin uzun süre dayanması için açılan zeytin kuyularının üstlerinin kapatılmasında kullanılan 5 ton taşı çalan 3 hırsız yakalandı.

Zeytin kuyusunda kullanılan taşı çaldılar

29 Kasım 2017 15:51


Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çiftçiler tarafından toplanan zeytinlerin daha uzun dayanması amacıyla kurulan kuyulara zeytinlerin dökülmesinin ardından üzerinin kapatılması için kullanılan 5 ton taş çalındı. Zeytinlere değil kuyuda kullanılan taşlara göz diken hırsızların bulunması için mahallede yaşayanların ihbarı sonrasında Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma ekiplerinin soruşturması sonrası 5 tonluk zeytin kuyusu taşını çalan 3 kişi takibe alındı. Jandarma ekipleri dün gece saatlerinde takibe alınan B.T., O.K. ve U.A.’yı çaldıkları taşları kendi işlerinde kullanmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından O.K. ve U.A. serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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