Zeytin kuyusunda kullanılan taşı çaldılar

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çiftçiler tarafından toplanan zeytinlerin daha uzun dayanması amacıyla kurulan kuyulara zeytinlerin dökülmesinin ardından üzerinin kapatılması için kullanılan 5 ton taş çalındı. Zeytinlere değil kuyuda kullanılan taşlara göz diken hırsızların bulunması için mahallede yaşayanların ihbarı sonrasında Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma ekiplerinin soruşturması sonrası 5 tonluk zeytin kuyusu taşını çalan 3 kişi takibe alındı. Jandarma ekipleri dün gece saatlerinde takibe alınan B.T., O.K. ve U.A.’yı çaldıkları taşları kendi işlerinde kullanmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından O.K. ve U.A. serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.