Zeytinler muhtacın sofrası için toplanmaya başladı

Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşevi ve Hayır Merkezi'nde pişirilen yemeklerde yağ olarak kullanılmak üzere belediyeye ait alanlardaki zeytinleri toplamaya başladı.

Geçen yıl toplanan zeytinler ile 1 tonu aşan zeytinyağını Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi'nde pişen yemeklerde kullanarak muhtacın sofrasına ulaştıran Turgutlu Belediyesi, bu yıl da zeytin hasadına başladı. Turgutlu Belediyesi sınırları içerisinde belediye ait olan alanlardaki zeytinleri toplamaya başladıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak geçen yıl topladığımız zeytinler ile 1 tondan fazla zeytinyağı elde etmiştik. Zeytinyağını da Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi'mizde her gün bin 300 kişiye ulaştırdığımız yemeklerimizde kullanmış, belediye bütçesine de çok önemli katkıda bulunmuştuk. Birçok alanda kendi imalatımızı yaparak satın alma giderlerini en aza indirgemeye çalışırken, sıvı ve katı yağlara göre maliyeti daha yüksek olan zeytinyağıyla, yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaştırdığımız yemeklere lezzet kattık, bu yıl da aynı uygulamayı yapıyoruz. Kendi personelimizle yapabileceğimizin en iyisini yine Turgutlu halkımız için yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da ekiplerimiz zeytin hasadına başladı. İnşallah bu yılda yine 1 tondan fazla zeytinyağını muhtacın sofrasında pişen yemeklerde kullanacağız” dedi.