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04 Temmuz 2018 16:23

Zeytinlibağ Mahallesine asfalt hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesinin Zeytinlibağ mahallesinde asfalt çalışması yapıyor.

Zeytinlibağ Mahallesine asfalt hizmeti

04 Temmuz 2018 16:23


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Akhisar ilçesinin Zeytinlibağ mahallesinde 4 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de yerinde inceledi. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bir alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Akhisar ilçemizin Zeytinlibağ mahallesinde 4 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Mevcut yol tarımsal faaliyetlerde de de kullanılıyor, aynı zamanda Selçikli Mahallesi ile bağlantısı olan bir yol. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizlere de desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Aytaç Yalçınkaya’ya de teşekkür ediyorum” dedi.


Zeytinlibağ mahallesi muhtarı Ferhat Baycan yapılan çalışmalar sayesinde yıllardır çektikleri çilenin sona erdiğini dile getirdi. Baycan, “Bu yolda yıllarca sorun yaşadık. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu sorunu ortadan kaldırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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