Zihinsel engelli öğrencilerin el emeği değer kazandı

Manisa Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem eğitimlerini geliştiriyor hem de gelir elde ederek ailelerine katkı sağlıyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve 7 anaokulu arasında imzalanan protokolle de, öğrenciler tarafından üretilen ürünler daha fazla alanda kullanılacak. Protokol kapsamında 556 adet keçeden çerçeve, 180 adet çam boyama tepsi, 345 adet ebru çalışması ile şal, 9 adet ahşap boyama tepsi, 15 adet ahşap boyama kutu, 130 adet saksı boyama, 15 adet kasnak anaokullarına gönderilerek oradaki öğrenciler ve öğretmenler tarafından eğitimlerde kullanılacak. Protokol töreninde konuşan Manisa Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, "Okulumuzda 4 el sanatları atölyemiz, 1 sera atölyemiz bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde seramızda çocuklarımız Yunusemre Belediyesine 24 bin çiçek, Şehzadeler Belediyesine 16 bin çiçek, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına 4 bin çiçek yetiştirmeyi taahhüt etti. Bugün imzalayacağımız protokollerle 556 adet keçeden çerçeve, 180 adet çam boyama tepsi, 345 adet ebru çalışması ile şal, 9 adet ahşap boyama tepsi, 15 adet ahşap boyama kutu, 130 adet saksı boyama, 15 adet kasnak kapı süsü üretimi yapmayı taahhüt etmektedirler. Çocuklarımıza güvenip inanan ve desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza okulum velilerim ve çocuklarım adına teşekkür ederim" dedi.

İmza törenine katılan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Çengel, "Öğrencilerimizin neler yapabileceğini yıllar içerisinde açıkça gördük. Eğitimin çok önemli bir anahtar olduğu ortada. Eğitim her bireyi bulunduğu yerden bir üst kademeye taşıyor. Engelli olmayan bir birey için de geçerli. Vizyonel bir okuldayız. Türkiye çapında benzeri faaliyetlerin yürütüldüğünü sanmıyorum. Olağan üstü gayret söz konusu. Öğrencilerimiz üretimde yer alıyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törenle protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından okulda eğitim gören özel öğrenciler hazırladıkları dans gösterileriyle hünerlerini sergiledi.