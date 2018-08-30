Ziraat Odası’ndan çiftçilere ’Üzümünü açığa dökmeyin’ çağrısı

Gübre fiyatlarının 2 katına çıktığını belirten Aktürk, üzüm fiyatlarının mutlaka 9 liranın altına düşmemesi gerektiğini de söyledi.

Manisa il genelinde hasadı tamamlanmaya başlayan çekirdeksiz Sultani üzüm üreticileri, ürünlerini satmaya da başladı. Bu yılki sezonu değerlendiren Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, verim kayıplarının bu sezon çok yüksek miktarda olduğunu belirterek, “Özellikle üreticilerimizin 5 gün kestiği üzüm bağlarında, hasadın bu yıl, bir buçuk gün ile 2 gün içerisinde bittiğini ve üzüm verimlerinin yüzde 60-70’lere varan kayıplar olduğu yönünde bilgiler alınmaktadır” dedi.

Açıklanan rekoltenin 260 bin ton civarında olduğunu kaydeden Aktürk, açıklanan rekoltenin ise gerçeği yansıtmadığını savunarak bu yılki rekoltenin 220 bin ton civarında olduğunu iddia etti.

Rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların da düşük olduğunu ifade eden Aktürk, “Üreticilerimiz üzümlerini hala açığa dökmeye devam ediyor. Bu yılki yıllarda malımıza sahip çıkma yılıdır. Üzümde verimin az olduğu bu yılda açığa üzüm dökme olayını kesinlikle yapmamamız gerekmektedir. Üreticilerimize diyoruz ki, kesinlikle açığa üzüm dökmeyin, üzümlerinizi çuvallayıp bir kenarda bekletin. Sadece ihtiyacınız kadarını satın, ürünümüze sahip çıkalım” diye konuştu.

Üzüm fiyatlarının şu anda 6,5-7 lira civarında olduğunun altını çizen Aktürk, “Üreticinin gelecek yılla ilgili bağlarını hazırlama noktasında mutlaka bu üzüm fiyatlarının 9-10 lira civarında olması gerekmektedir. Fiyatların bu civarda olması, üreticimizin gelir kaybını önleyecektir. Önümüzdeki yıl için bağlarda yapılacak olan masraflarda, özellikle son günlerde olan dolardaki artış dolayısıyla, gübre fiyatlarının 2 katına çıktı. Önümüzdeki sezon için bağlarına alacak oldukları gübre fiyatlarının 2 katına çıkması, üreticiyi zor durumda bırakmıştır. Bunun için üzüm fiyatlarının mutlaka 9 liranın altına düşmemesi gerekmektedir. Üreticilerimizden de üzümünü açığa dökmemeleri konusunda hassasiyet ve duyarlılık istiyoruz. 2018 sezonu tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bağlardaki verimin bu yıl çok az olduğunu dile getiren üzüm üreticisi Emine Akay, 5 günde hasat ettikleri üzümü, bu yıl bir buçuk günde bitirdiklerini söyledi. Verimin geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü belirten Akay, "Bundan ne verim alırsın ki. Mazot ve gübre almış başını gidiyor. İlaçlar desen pahalı” dedi.