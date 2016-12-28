Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 18:55

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

28 Aralık 2016 18:55

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
24. dakikada Hasa Ali’nin orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alper’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Metin’de kaldı.
38. dakikada Ümraniyespor atağında Ömer Can’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
59. dakikada Muğdat’ın pasıyla ceza sahası yayının yaklaşık bir metre gerisinden gelişine vuran Nguemo’nun şutunda, ceza sahası içerisindeki Soner’e de çarpan topu kaleci Metin tokatlayarak uzaklaştırmak isterken, top Soner’in önünde kaldı. Soner’in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
66. dakikada Ümraniyespor atağında Mücahit’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya ters bir vuruş yapan Serdar, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-1
70. dakikada Mücahit’in rakip ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sol yan kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
76. dakikada Bertuğ’un ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Metin yatarak, meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Abdullah’ın ceza sahası içi sol kanattan kaleci Bora’nın üzerinden aşırttığı topu kale çizgisi önünde Alper son anda ayak koyarak, filelere gitmesini önledi.
90+1. dakikada Serdar’ın sol kanatta Mücahit’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Baran Eraslan xx
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Tolga x, Alper xx, Serdar x, Kadir xx, Abdulkadir x, Soner xx, Onur x (Bertuğ dk. 61 xx), Hasan Ali x (Ömer Bayram dk. 77 xx), Nguemo x (Mervan dk. 64 xx), Muğdat X
Yedekler: Fatih, Aykut, Orhan, Safa Ali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Ümraniyespor: Metin xx, Mustafa xx, Mücahit xxx, Ömer Tunç xx, Mehmet x (Emircan dk. 46 xx), Tarık xx, Samet xx, Bulut xx, Bahadır x (Steve Beleck dk. 66 xx), Ömer Can xx (Erol dk. 84 xx), Abdullah xx
Yedekler: Burak, Oğuz, İbrahim
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Serdar (dk. 66 k.k.) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+1) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa, Ömer Tunç, Ömer Can, Metin, Tolga, Bulut (Ümraniyespor), Onur (Akhisar Belediyespor)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç